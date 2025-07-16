Manisa Büyükşehir Belediyesi, mahallelerin ihtiyaç ve taleplerine daha hızlı, şeffaf ve etkili çözümler sunmak amacıyla “Alo Muhtarım” dijital platformunu hizmete sundu.MANİSA (İGFA) - Teknolojiyi yerel yönetime entegre ederek dijital dönüşüm ve akıllı şehir yolunda güçlü adımlar atan Manisa Büyükşehir Belediyesi, hayata geçirdiği “Alo Muhtarım” uygulamasıyla da yerel yönetimle mahalleler arasındaki iletişimi yeni bir boyuta taşıyor. Yalnızca kendilerine özel uygulama sayesinde, muhtarlar, belediyeye gitmeden, bulundukları yerden taleplerini sistem üzerinden yazılı olarak iletebilirken sorunların fotoğraflarını da ekleyerek birebir iletişim kurabiliyor. Uygulama, muhtarların taleplerini ilgili daire başkanlıklarına doğrudan iletmesine olanak tanıyor. Bu sayede mahallelerden gelen bildirimler hızla değerlendirilip çözüme kavuşturuluyor.

MUHTARLARDAN TEŞEKKÜR: “İŞİMİZİ KOLAYLAŞTIRDI”

Yunusemre ilçesi Demirci Mahallesi Muhtarı Ziyanur Bilge, uygulamayı değerlendirerek “Daha önce, problemleri halktan dinleyerek veya kendim gözleyerek tespit edip belediyeye gidip başvuruda bulunuyordum. Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ için Manisa’ya gidip gelmek zorunda kalıyorduk. Şu anki bu Üzüm uygulaması içinde yer alan bize özel Alo Muhtarım bölümü, muhtarların işini çok kolaylaştırdı. Belediyeye gitmeye gerek kalmadan, köyümüzden, bulunduğumuz yerden, internetin bulunduğu her yerden uygulamaya girip başvurumuzu yaparak taleplerimizi, şikayetlerimizi dile getirebiliyoruz” dedi.

Sisteme fotoğraf yükleme imkanı da olduğunu ifade eden Ziyanur Bilge, “Gördüğümüz problemlerin fotoğraflarını çekip anında gönderebiliyorsunuz. En güzel tarafı bu. Yazmanın yanında fotoğrafını çekip sorunu birebir belediyemize iletebiliyoruz. Manisa Büyükşehir Belediyesi’ne bu program için teşekkür ediyorum. Çok güzel düşünüşmüş, özellikle uzakta olan muhtarlarımız için gelip gitme problem oluyordu. Emeği geçen tüm arkadaşlara, Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu’ya teşekkür ediyorum. Muhtarlara en çok değer veren, muhtarların derdini dinleyen, tam halkçı bir belediye olarak hizmet veriliyor. Şu an bunu birebir yaşıyorum. Muhtarlara kapıları açtığı, randevusuz direkt Belediye Başkanımızla görüşme imkanı sağlandığı için de ayrıca teşekkür ederim” diye konuştu.

“AMAÇ, MUHTARLARI VE HALKI BELEDİYEYLE BÜTÜNLEŞTİRMEK”

Manisa Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi Akıllı Şehirler Şube Müdürü Mehmet Efe ise “Üzüm uygulaması, belediyemizin dijital dönüşüm vizyonuyla hizmetlere tek bir noktadan erişim imkanı sunmak amacıyla hayata geçirilen, kapsamlı bir mobil uygulama. Bu uygulama üzerinden e-belediye hizmetlerinden şehirle ilgili bilgilere, altyapı çalışmalarından su ve elektrik kesintileri gibi güncel bilgilere kadar anlık olarak ulaşabiliyorsunuz. Üzüm uygulaması aynı zamanda sosyal yardım başvurularından sokak hayvanı sahiplenmeye kadar birçok farklı konuda vatandaşımıza dijital çözüm sunuyor. Bunun yanı sıra yine Üzüm uygulaması içinde yer alan Alo Muhtarım modülü de muhtarlarımızın belediyeye daha hızlı ve etkin şekilde ulaşmasını sağlıyor” dedi.

Mehmet Efe, “Vatandaşın sorunlarına hızlı müdahale etmek ve muhtarlarımızla daha güçlü bir iletişim kurmak istiyoruz. Alo Muhtarım uygulaması, belediyemiz ile mahalle yönetimlerini doğrudan bağlayan bir köprü görevi görüyor. Tüm muhtarlarımız sisteme tanımlı durumda ve doğrudan giriş yaparak mahalleleriyle ilgili sorunları iletebiliyor. Bu sorunlar belediyemizde direkt ilgili birimlere iletiliyor. Böylece hem hızlı çözüm üretiyoruz hem de süreci kayıt altına alıyoruz” diye konuştu.