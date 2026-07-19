Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda satışa hazır halde kokain ve skunk ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

EDİRNE (İGFA) - Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında bir adrese operasyon düzenledi.

Evde gerçekleştirilen aramalarda, satışa hazır halde fişeklenmiş 82 parça halinde toplam 67,53 gram kokain ile 20 parça halinde toplam 85,74 gram skunk ele geçirildi.

Operasyonda ayrıca 1 hassas terazi ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 13 bin 500 TL, 500 ABD doları ve 295 avro nakit paraya da el konuldu.

???? Uyuşturucu Tacirlerine Geçit Yok!



İl Emniyet Müdürlüğümüz Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında bir evde gerçekleştirilen aramada;



???? Satışa hazır vaziyette: pic.twitter.com/p9gr3CrZjc — Edirne İl Emniyet Müdürlüğü (@EdirneEmniyet) July 18, 2026

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti' suçundan adli işlem başlatıldı. Şüphelilerden 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucuyla mücadelenin toplumun huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla kararlılıkla sürdürüleceğini duyurdu.