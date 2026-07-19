Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda piyasa değeri yaklaşık 7 milyon 650 bin lira olduğu değerlendirilen 75 bin paket kaçak sigara ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

ŞANLIURFA (İGFA) - Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında gerçekleştirdikleri operasyonda yüklü miktarda kaçak sigara ele geçirdi. Emniyet Müdürlüğü'nün açıklamasına göre, 18 Temmuz 2026 tarihinde Şanlıurfa-Gaziantep Otoyolu üzerinde durdurulan bir araçta yapılan aramada, çeşitli markalara ait 75 bin paket kaçak sigara bulundu.

Ele geçirilen kaçak sigaraların piyasa değerinin yaklaşık 7 milyon 650 bin TL olduğu değerlendirildi.

İl Emniyet Müdürlüğümüz KOM Şube Müdürlüğümüzce, 5607 S.K.M.(Kaçakçılığın Önlenmesi) suçuna yönelik yapılan çalışmalar kapsamında;



????️ 18.07.2026 tarihinde Şanlıurfa - Gaziantep otoyolu üzerinde durdurulan bir araçta yapılan arama neticesinde;

???? Piyasa değeri 7️⃣.6️⃣5️⃣0️⃣.0️⃣0️⃣0️⃣ TL: pic.twitter.com/6ND8Y3AHF1 — Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü (@SanliurfaEmnMd) July 19, 2026

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 1 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü, kaçakçılık başta olmak üzere suç ve suçlularla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.