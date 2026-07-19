Ahbap Derneği kurucusu Haluk Levent, Sevda Kurt'un kendisiyle ilgili iddialarına sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla yanıt verdi. Levent, iddiaların gerçeği yansıtmadığını savunarak konunun tüm yönleriyle ortaya çıkacağını belirtti.

İSTANBUL (İGFA) - Ahbap Derneği kurucusu ve sanatçı Haluk Levent, Sevda Kurt'un kendisi hakkında ortaya attığı iddialara ilişkin açıklama yaptı.

Haluk Levent'in Ahbap Ekibi tarafından paylaşılan açıklamada, Sevda Kurt'un bazı vaatlerle dolandırıldığı yönündeki iddialarının gerçeği yansıtmadığı öne sürüldü.

Açıklamada, taraflar arasında imzalandığı belirtilen bir protokole atıfta bulunularak, Sevda Kurt'un verdiği 90 milyon TL ve bazı borçlara karşılık kısa süre içerisinde 210 milyon TL alacağının hükme bağlandığı ifade edildi.

Ayrıca açıklamada, 2023 yılında Sevda Kurt tarafından verilen 3 milyon dolar borcun, kısa süre içinde 4,5 milyon dolar olarak iade edildiği ve bu durumun MASAK raporlarıyla doğrulandığının iddia edildiği belirtildi.

Tüm Gerçekler Zamanla Ortaya Çıkacaktır



Sevda Kurt ifadesinde bazı vaatlerle kendisini dolandırdığımı iddia etmektedir. Ancak bu durum gerçeği yansıtmamaktadır. Yalandır. Sevda Kurt aşağıdaki protokolde görüleceği üzere verdiği 90 milyon TL ve bir kısım borcuna karşılık kısa: pic.twitter.com/vI60wqOBku — Haluk Levent ( Ahbap Ekibi ) (@haluklevent) July 19, 2026

Haluk Levent'in açıklamasında, 'Tüm gerçekler zamanla ortaya çıkacaktır' ifadelerine yer verilirken, konuyla ilgili hukuki ve resmi süreçlerin takip edildiği mesajı verildi.