Bursa İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, sosyal medya üzerinden 'yatırım danışmanlığı' vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları belirlenen 11 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 7'si tutuklandı.

BURSA (İGFA) - İznik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Bursa İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 'Bilişim Sistemleri Kullanılmak Suretiyle Nitelikli Dolandırıcılık' suçuna yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Yapılan araştırmalar sonucunda, 11 şüphelinin sosyal medya hesapları üzerinden vatandaşları 'yatırım danışmanlığı' adı altında hisse senedi alım satımı yaptırma ve yüksek kazanç vaadiyle dolandırdığı tespit edildi. Şüphelilerin bu yöntemle mağdurlara toplam 6 milyon TL ödeme yaptırdığı belirlenirken, banka ve ilgili kurumlarla yapılan incelemelerde şüphelilere ait hesapların yaklaşık 1 milyar 27 bin TL işlem hacmine ulaştığı ortaya çıkarıldı.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik 14 Temmuz 2026 tarihinde İstanbul, Ankara, Bilecik, Denizli, Muğla, Eskişehir ve Bursa olmak üzere 7 ilde, 14 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

İznik Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Bursa İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce 'Bilişim Sistemleri Kullanmak Suretiyle Nitelikli Dolandırıcılık Suçu' işleyen şüphelilere yönelik operasyon gerçekleştirilmiştir.



Yapılan araştırmalar: pic.twitter.com/TVMpsDFIne — Bursa İl Jandarma Komutanlığı (@bursailjandarma) July 18, 2026

Operasyonlarda yapılan aramalarda; 28 cep telefonu, 37 SIM kart, 2 dizüstü bilgisayar, 10 harici bellek, 1 bilgisayar kasası, 14 flash bellek ele geçirildi.

Yakalanan 11 şüpheli, 17 Temmuz 2026 tarihinde İznik Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi. Mahkeme sürecinin ardından şüphelilerden 7'si tutuklanırken, 4 kişi hakkında adli kontrol kararı uygulandı.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı, bilişim yoluyla gerçekleştirilen dolandırıcılık suçlarına karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.