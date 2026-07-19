Adalet Bakanı Akın Gürlek, Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki heyetin hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin soruşturmanın sürdüğünü belirterek, dosyada FETÖ/PDY bağlantıları ve örgütsel yapılanmalara ilişkin incelemelerin titizlikle yürütüldüğünü açıkladı.

ANKARA (İGFA) - Adalet Bakanı Akın Gürlek, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki heyetin 25 Mart 2009 tarihinde meydana gelen helikopter kazasında hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen soruşturma hakkında açıklamalarda bulundu. Bakan Gürlek, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından çok yönlü sürdürülen soruşturma kapsamında 29 şüpheli hakkında işlem yapıldığını, 27 şüphelinin gözaltına alındığını, bunlardan 19'unun tutuklandığını, 8 kişi hakkında ise adli kontrol kararı verildiğini bildirdi. Gürlek, diğer 2 şüphelinin de cezaevinde tutuklu bulunduğunu ifade etti.

Soruşturma kapsamında FETÖ/PDY'nin mahrem yapılanması, örgütsel irtibatlar, 15 Temmuz darbe girişiminin firari isimlerinden Adil Öksüz bağlantısı, ByLock yazışmaları ve geçmişte FETÖ kapsamında işlem görmüş şüphelilere ilişkin hususların değerlendirildiğini belirten Gürlek, dosyanın titizlikle incelendiğini kaydetti.

Merhum Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Sayın Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki heyetin 25 Mart 2009 tarihinde meydana gelen helikopter kazasında hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturma, milletimizin vicdanında derin iz bırakmış dosyalardan biridir.



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Bakan Gürlek, açıklamasında soruşturmanın yalnızca geçmişte yaşanan acı olayın aydınlatılması açısından değil, aynı zamanda devlet kurumlarına sızarak hakikatin ortaya çıkmasını engellemeye çalışan yapılanmaların ortaya çıkarılması bakımından da önemli olduğunu ifade etti. 'Şunu özellikle ifade etmek isterim: Soruşturmanın ucu nereye uzanırsa uzansın, devletimiz hukuk içinde sonuna kadar gidecektir.' diyen Gürlek, hiçbir şüphenin cevapsız bırakılmayacağını ve adalet beklentisinin karşılanması için sürecin kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.

Adalet Bakanı Gürlek, soruşturmayı yürüten Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ve süreçte görev alan kamu görevlilerine teşekkür ederek, başta Muhsin Yazıcıoğlu olmak üzere kazada hayatını kaybedenleri rahmetle andı. Bakan Gürlek, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması amacıyla yürütülen sürecin takip edilmeye devam edileceğini kamuoyuna duyurdu.