İzmir’in Bergama ilçesinde sabah saatlerinde başlayan yangın şiddetli rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekiplerinin yanı sıra köy muhtarları Büyükşehir Belediyesi tarafından dağıtılan su tankerleri ile söndürme çalışmalarına katıldı. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü’nün de havadan müdahale ettiği yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.

İzmir’in Bergama ilçesine bağlı Yukarıbey ile Hacıhamzalar mahalleleri yakınlarında sabah saatlerinde anız yakılması sonucu çıktığı tahmin edilen yangın, kısa sürede büyüdü. Rüzgarın etkisiyle ormanlık bölgeye sıçrayan yangına ilk müdahale İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin köy muhtarlarına dağıttığı su tankerleri ile yapıldı. Kırsal mahallelerden Terzihaliller, Göbeller, Aşağıcuma, Karaveliler muhtarları, yangını söndürmek için seferber oldu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı da yangına hemen müdahale etti. Alevlerin yerleşim yerlerine ulaşmaması için önlem alan ekipler, çalışmalarını sürdürüyor. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü de havadan ve karadan yangına müdahale ediyor.