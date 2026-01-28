Manisa Büyükşehir Belediyesi, Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınavına hazırlanan öğrenciler için üniversite ortamında, gerçek sınav koşullarının birebir uygulandığı kapsamlı bir sınav provası gerçekleştirdi.

MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi bünyesinde eğitim faaliyetlerini sürdüren Şehzadeler ve Yunusemre MABEM ile bu iki ilçede bulunan Deneme Kulübü öğrencilerine yönelik olarak Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınavı öncesi gerçek sınav koşullarında prova uygulaması yapıldı.

25 Ocak Pazar günü, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Uncubozköy Yerleşkesinde gerçekleştirilen uygulama, üniversitenin amfi ve sınıf ortamlarında düzenlendi. Sınav provası, 10.15 - 13.00 saatleri arasında gerçekleştirilerek, toplam 165 dakika sürdü.

ÖĞRENCİLERİN SINAV KAYGISINI AZALTMAK İÇİN

Sınav süresi, salon düzeni, sınav disiplini ve kurallar MSÜ sınavındaki uygulamalar esas alınarak birebir şekilde hayata geçirildi. Gerçekleştirilen bu uygulama ile öğrencilerin; gerçek sınav atmosferini önceden deneyimlemeleri, zaman yönetimi becerilerini ölçmeleri, amfi ortamına ve salon düzenine uyum sağlamaları ile sınav kaygılarının azaltılması hedeflendi.