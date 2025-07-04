Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, kentin ekonomik yapısında önemli rol üstlenen meslek kuruluşlarına yönelik ziyaret programı gerçekleştirdi.MANİSA (İGFA) - Manisa Ticaret ve Sanayi Odası, Manisa Ticaret Borsası, Manisa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, Manisa Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi ile Şehzadeler Ziraat Odası’nı ziyaret eden Başkan Dutlulu, başkanlar ve yöneticileriyle bir araya geldi.

Sözlerine merhum Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’i anarak başlayan Başkan Dutlulu, Başkan Zeyrek’ten aldıkları emaneti en iyi yere taşımak için çalışacaklarını söyledi. Kurumlar arası iş birliğinin önemine dikkat çeken Dutlulu, “Üreten, çalışan, istihdam sağlayan kişi ve kuruluşlarımızı temsil eden kurumlarımızla güçlü bir diyalog içinde olmak, Manisa’nın ekonomik, sosyal ve yapısal kalkınması açısından büyük önem taşıyor. Kentimizin potansiyelini birlikte harekete geçirecek, üretim gücünü ve refahı ortak akılla, ortak çabayla büyüteceğiz” ifadelerini kullandı.

“MANİSA, TARIM VE SANAYİYİ BİRLİKTE BÜYÜTMELİ”

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Manisa’nın hem verimli topraklara sahip bir tarım şehri hem de güçlü bir sanayi kenti olduğunu vurgulayarak, “Manisa’da sanayileşme sürecinde tarım alanlarını koruyarak, uygun arazileri üretime ve yatırıma kazandırma yönünde akılcı planlamalar yapılmalı. Bu ancak tüm kurumların birlikte karar verdiği, şehrin dinamiklerine uygun bir yaklaşımla mümkün olabilir” dedi.

Sanayi alanlarının doğru yerde, doğru şekilde planlanmasının önemine de değinen Dutlulu, “Akhisar’daki Zeytin İhtisas Organize Sanayi Bölgesi gibi örnekler bize yol gösteriyor. Şehirde sürdürülebilir büyümenin yolu, birlikte hareket etmekten geçiyor. Bu süreçte sizlerin görüşleri ve katkıları bizim için çok kıymetli” diyerek ortak akıl vurgusunu yineledi.

“KATILIMCI, ŞEFFAF VE BİRLİKTE ÜRETEN BİR ANLAYIŞLA YOL YÜRÜYECEĞİZ”

Başkan Dutlulu, “Sivil toplum kuruluşları, meslek odaları ve üretici birlikleri bizim için sadece görüş alınacak yapılar değil; karar alma süreçlerine doğrudan katkı sunan, şehrin gelişimine yön veren paydaşlardır. Belediyemizin kapıları sizlere her zaman açık olacak. Katılımcı, şeffaf ve birlikte üreten bir anlayışla yol yürüyeceğiz” diye konuştu.

BAŞKAN VE YÖNETİMLERİNDEN DESTEK MESAJI

Başkan Dutlulu’nun ziyaretinden duydukları memnuniyeti dile getiren başkan ve yöneticiler, destek mesajı verip birlikte çalışmanın önemini vurguladı. Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Yılmaz, “Manisa’da sahada ciddi bir hareketlilik var. Şu anda üretim alanı tahsisi bekleyen yaklaşık 200 yatırımcı firma mevcut. Bu kent için birlikte neler yapabileceğimizi konuşmamız ve çözüm yolları üretmemiz çok önemli” dedi.

Ticaret Borsası Başkanı Sadık Özkasap, “Yeni dönemde Manisa için hızlı ve etkili adımlar atılmasını bekliyoruz. Ferdi Başkan’dan sonra görevi sizin devralmanız sürecinde, diğer partilerin aday çıkarmaması da kent adına değerli bir uzlaşıydı. Yapılacak projelerde yanınızda olacağız” ifadelerini kullandı.

Manisa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Hasan Geriter, “Manisa’ya katkı sağlayacak her çalışmanızda elimizden gelen desteği sunmaya hazırız. Sizin ve belediyemizin başarılı olması, tüm kent için bir kazanım olacaktır” dedi.



Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Destan Bulgay da “Hayırlı olsun. Sizi tanıyoruz, çalışkanlığınızı biliyoruz. Bu dönem birlikte çalışmak nasip oldu. Çok sevdiğimiz bir arkadaşımızı, Ferdi Başkan’ı kaybettik. Manisa için onun çizgisinden sapmadan devam edeceğinize ve şehrin hayallerini gerçekleştirmek adına kararlılıkla çalışacağınıza yürekten inanıyorum. Ekibiniz çok güçlü, başarılı olacağınıza güvenimiz tam” sözleriyle duygularını paylaştı.

Şehzadeler Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Altındağ ise “Oda olarak sizin yanınızdayız. İş birliği içinde olmayı temenni ediyorum. Ne kadar birlikte olursak o kadar güçlü oluruz” dedi.

Ziyaret programı boyunca ortak proje geliştirme, koordinasyon mekanizmalarının güçlendirilmesi ve düzenli istişare toplantıları yapılması yönünde karşılıklı mutabakat sağlandı.