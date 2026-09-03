İstanbul Maltepe Belediye Başkanı Mimar Esin Köymen, Zümrütevler ve Girne Mahalle Evleri'nin yapım alanlarını ziyaret ederek devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Maltepe Belediyesi, mahalle kültürünü eğitim ve sanatla geliştirmek amacıyla geçtiğimiz yıl hizmet vermeye başlayan Küçükyalı ve Feyzullah Mahalle Evi'nin ardından mahalle evlerine yenilerini eklemeye hazırlanıyor.

Maltepe Belediye Başkanı Mimar Esin Köymen, Maltepe Belediye Başkan yardımcıları, birim müdürleri ve çalışma arkadaşlarıyla birlikte Zümrütevler ve Girne Mahalle Evleri'nin yapım alanlarını ziyaret ederek devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

Köymen, proje süreçleri hakkında teknik ekiplerden bilgi aldı. Zümrütevler Mahallesi'ne Mahalle Evi, park ve spor sahası, Girne Mahallesi'ne yeni mahalle evi kazandıracaklarını belirten Başkan Köymen, 'Tüm projelerimizin ortak bir amacı var: Maltepelilere hizmet ve herkesin yaşam var diyebileceği bir Maltepe için çalışıyoruz. Kadınların, çocukların, yaşlıların, özel gereksinimli bireylerin, gençlerin; kısacası herkesin kendine ait bir alanı, sesi, sözü olsun istiyoruz' diye konuştu.