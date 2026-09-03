Samsun Büyükşehir Belediyesi, Atakum ilçesi Körfez mevkinde deniz yüzeyinde sürdürdüğü çevre çalışmasını genişleterek Kurupelit Marina Dip Tarama ve Faydalı Kullanım çalışmasının startını verdi.

SAMSUN (İGFA) - Samsun Büyükşehir Belediyesi, Atakum ilçesi Körfez mevkinde daha önce gerçekleştirdiği yüzey temizliği çalışmalarının ardından, şimdi sorunun kaynağında daha kapsamlı bir çevre çalışmasını hayata geçiriyor.

Kurupelit Marina Dip Tarama ve Faydalı Kullanım çalışması ile deniz tabanında yıllar içerisinde biriken sedimentin tamamen temizlenmesi ve sorunun kökten çözülmesi hedefleniyor.

Denizden çıkarılacak uygun nitelikteki kumların ise kıyı erozyonuyla mücadelede yeniden kullanılması planlanıyor.

ÇALIŞMA BAŞLADI

Kurupelit Yat Limanı'nda başlayan tarama çalışması ile müsilaj, yosunlaşma ve koku gibi sorunların kaynağına doğrudan müdahale ediliyor. Toplam 163 bin 263 metrekarelik alanda yürütülmeye başlanan çalışmalar ile günlük ortalama 2 bin 80 metreküp dip malzemesi çıkarılıyor. Çalışmaların sonunda 345 bin metreküp dip tarama malzemesinin temizlenmesi planlanıyor.

ÖRNEK BİR ÇEVRE PROJESİ

Örnek çevre projesi ile denizin doğal dolaşımı da yeniden güçlendirilecek ve su kalitesi iyileştirilecek, böylelikle kıyı ekosistemi kendisini yenileyebilecek.

Projenin en güçlü çevresel ayağından biri ise dip tarama malzemelerinin yeniden değerlendirilmesi olacak. Deniz tabanından çıkarılacak malzemeler analizlerden geçirilecek kıyı erozyonunun yaşandığı bölgelerde kıyı besleme malzemesi olarak kullanılacak.

Plaj niteliğini kaybetmiş alanlar yeniden canlandırılacak, genişleyen plajlar sayesinde dalgaların iç kesimlere zarar vermesi önlenecek. Sediment birikiminin tamamen ortadan kaldırılması ile teknelerin seyir güvenliği de artırılmış olacak.

KALICI ÇÖZÜM

Kurupelit Marina'da yürütülen çalışma ile birden fazla çevresel kazanımı bir arada hedeflenirken mevcut sorunlara da kalıcı çözüm sunuluyor.