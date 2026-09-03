Balıkesir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yılı, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl ilk kez düzenlenecek olan 1. Balıkesir Kültür Festivali ile kutlanacak.

BALIKESİR (İGFA) - Balıkesir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yılı, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl ilk kez düzenlenecek olan 1. Balıkesir Kültür Festivali ile kutlanacak.

Kentin kültürel ve tarihi mirasını yaşatacak olan festival, kurtuluş ruhunu gelecek nesillere aktarmayı hedefliyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen 1. Balıkesir Kültür Festivali, 7 gün boyunca birbirinden renkli etkinliklere ev sahipliği yapacak.

Festival, sosyal ve sportif faaliyetlerden kültür-sanat etkinliklerine, yöresel değerlerden konserlere kadar geniş bir programla şehrin sosyal yaşamına renk katacak.

ÇOCUKLARA ÖZEL ETKİNLİKLER

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Balıkesir Kent Konseyi iş birliğinde Avlu Yaşam Merkezi Havuzlu Sahne'de 'Kadın Emeği Çarşısı' açılacak. Yaklaşık 200 kadın girişimcinin el emeği ürünleriyle renk katacağı stantlarda kentin kültürel değerleri ve yöresel ürünler ziyaretçilerle buluşacak. Kentte yaşayan farklı kültürlere ait dernekler de açtıkları stantlarla şenlik havasındaki atmosfere katkı sunacak. Çocuklara yönelik hazırlanan eğlenceli etkinlikler, sahne şovları ve çocuk alanları ise miniklere kurtuluş coşkusunu doyasıya yaşatacak.



KURTULUŞ KUPASI SAHİPLERİNİ BULACAK

6 Eylül Balıkesir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında spor müsabakaları da festival programının önemli bir parçası olacak.

31 Ağustos'ta Alpaslan Türkeş Spor Kompleksi'nde başlayacak olan Kurtuluş Kupası Voleybol Turnuvası 4 Eylül'de sona erecek. 1-4 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek olan Kurtuluş Kupası Futbol Turnuvası ile yine aynı gün Ali Hikmet Paşa Spor Tesisleri'nde düzenlenecek olan Yaz Spor Okulları Kapanış Töreni ile sporun kalbi kurtuluş coşkusuyla Balıkesir'de atacak.

KÜLTÜR DERNEKLERİ FESTİVALDE BULUŞACAK

Kentin kültürel dokusunun yaşatılacağı festival kapsamında 5 Eylül'de Triatlon Bölgesel Lig Finali'ne ev sahipliği yapacak olan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin etkinlikleri saat 21.00 itibarıyla Avlu Yaşam Merkezi Havuzlu Sahne'de devam edecek.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen festivalde; Çağdaş Halk Oyunu Kültür Derneği, Pamukçu Bengi Gençlik Spor Kulübü Derneği, Tahtacı Kültür Derneği Semah Ekibi, BBB Gösteri Sanatları Topluluğu, Balıkesir Erzurumlular Derneği Bar Ekibi, Karadenizliler Kültür ve Dayanışma Derneği de yer alacak. Program Avlu havuz başında konserlerle devam edecek.