Milas Belediyesi, Bahçeburun ve çevre mahalle sakinlerinin sosyal ve sportif yaşamını güçlendirecek Çok Amaçlı Sosyal Alan, halı saha ve çocuk oyun parkının temelini attı.

MUĞLA (İGFA) - Milas'ta Bahçeburun Mahallesi'nde hayata geçirilecek proje kapsamında mahalle sakinlerinin etkinlik yapabileceği çok amaçlı salon, gençlerin ve sporseverlerin faydalanabileceği halı saha ile çocukların ve ailelerin vakit geçirebileceği oyun parkı inşa edilecek. Yaklaşık 10,5 milyon lira bedelle yapılacak tesisin 845 metrekare kapalı alana, halı sahanın ise 800 metrekare alana sahip olacağı belirtildi. Projede depo, gelin-damat odası ile kadın-erkek ve engelli tuvaletleri de yer alacak.,

TEMEL ATMA TÖRENİ YAPILDI

Temel atma töreni, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Törende konuşan Bahçeburun Mahalle Muhtarı Ahmet Peker ve Milas Mahalle Muhtarları Derneği Başkanı İlhan Şimşek, mahalleye önemli bir yatırım kazandırıldığını belirterek Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz'a teşekkür etti.

Muğla Büyükşehir Belediyesi İlçe Hizmetleri Genel Koordinatörü Durmuş Ali Öztürk de Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın selamlarını ileterek, Milas Belediyesi ile uyumlu çalışmalar yürüttüklerini ifade etti.

BAŞKAN TOPUZ: 'ÇALIŞMAKTAN YORULMUYORUZ'

Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz, mahalle sakinleri ve çevre muhtarlarından gelen talepler doğrultusunda projeyi başlattıklarını söyledi. Bahçeburun'un büyük bir mahalle olduğunu ve gençlerden yoğun talep geldiğini belirten Topuz, tesisin en kısa sürede tamamlanacağını ifade etti.

Göreve geldikleri günden bu yana mahallelerin taleplerini topladıklarını ve buna göre yatırım planı oluşturduklarını söyleyen Topuz, Milas'ta yaklaşık 50 mahallenin yatırımla buluşturulduğunu kaydetti. Belediyenin borcunun bulunmadığını da vurgulayan Topuz, çalışmalarda emeği geçenlere teşekkür etti.

İLK BETON DÖKÜLDÜ

Konuşmaların ardından Başkan Fevzi Topuz, beton pompasının kumandasına basarak ilk betonu alana bıraktı ve tesisin temeli atıldı.

Törene belediye yöneticileri, oda başkanları, muhtarlar, gaziler ve çok sayıda vatandaş katıldı.