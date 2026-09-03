Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, Kumluca'nın altyapı ve üstyapı ihtiyaçlarını karşılamak, ilçenin yaşam kalitesini artırmak ve gelecekteki ihtiyaçlarına yönelik güçlü bir altyapı oluşturmak amacıyla yatırımlarını sürdürüyor.

ANTALYA (İGFA) - Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) Genel Müdürlüğü, Kumluca'ya gerçekleştirdiği içme suyu, kanalizasyon, yağmursuyu, atıksu ve asfalt yatırımlarıyla ilçenin altyapı ve üstyapısının güçlendirilmesine önemli katkı sağladı.

Çalışmalarla Kumluca'nın mevcut altyapısı yenilenirken, gelişen yerleşim alanlarının ihtiyaçlarına cevap verebilecek güçlü ve sürdürülebilir bir altyapı oluşturulması hedeflendi.

İÇME SUYUNA 683 MİLYON TL'LİK YATIRIM

Kumluca'daki yatırımların önemli bölümünü içme suyu çalışmaları oluşturdu. İlçede 257 bin 480 metre içme suyu hattı yapılırken, bu çalışmalar için 683 milyon 805 bin 152 TL yatırım gerçekleştirildi.

Yenilenen ve yeni imal edilen hatlarla ilçenin içme suyu altyapısı güçlendirilirken, vatandaşlara daha güvenli ve kesintisiz içme suyu hizmeti sunulması hedeflendi.

KANALİZASYON ALTYAPISI GÜÇLENDİRİLDİ

Kumluca'da kanalizasyon altyapısının geliştirilmesi amacıyla da 8 bin 788 metre kanalizasyon hattı imal edildi. Çalışmalar kapsamında 58 milyon 107 bin 64 TL yatırım yapıldı. Böylece ilçenin kanalizasyon altyapısının daha sağlıklı ve sürdürülebilir hale getirilmesine katkı sağlandı.

ATIKSU VE YAĞMUR SUYU YATIRIMLARI

Çevrenin korunması ve altyapının bütüncül şekilde güçlendirilmesi amacıyla Kumluca'da 72 milyon 67 bin 545 TL atıksu yatırımı gerçekleştirildi. Yağmur suyu altyapısına yönelik çalışmalarda ise 135 metre yeni hat imal edilerek 873 bin 370 TL yatırım yapıldı.

ÜSTYAPIYA DA GÜÇLÜ DESTEK

ASAT, altyapı yatırımlarının yanı sıra Kumluca'daki ulaşım altyapısına da katkı sağladı. İlçede gerçekleştirilen asfalt yatırımlarının toplam tutarı 146 milyon 915 bin 529 TL oldu.

Bunların yanı sıra farklı altyapı ve hizmet kalemlerini kapsayan diğer yatırımlar için de 195 milyon 25 bin 287 TL kaynak kullanıldı.