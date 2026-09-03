Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 'Ankara Kültür Sahne Buluşmaları' kapsamında Seğmenler Parkı'nda düzenlediği etkinlikler başladı.

ANKARA (İGFA) - Ankara'da kültür ve sanat etkinliklerinin yeni adreslerinden biri Seğmenler Parkı oldu. Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), düzenlediği 'Ankara Kültür Sahne Buluşmaları' kapsamında parkta 20'ye yakın tiyatro topluluğu ve 30'dan fazla etkinliği sanatseverlerle buluşturuyor.

Etkinliklerin ilk gününde 'Seyirci Olarak Seçim Yapmak' konulu söyleşi gerçekleştirilirken, 'Karagöz, Cadılar ve Hint Fakiri' adlı tiyatro oyunu da izleyicilerle buluştu.

Seğmenler Parkı'nda 6 Eylül'e kadar devam edecek program kapsamında Başkentliler, tiyatro oyunları, söyleşiler, atölyeler, çocuk etkinlikleri ve müzikal performansların yer aldığı birbirinden farklı etkinliklere açık havada ve ücretsiz olarak katılma fırsatı bulacak.

ÇETİN: 'SEĞMENLER'İN HER KÖŞESİ TİYATROYLA DOLACAK'

ABB Şehir Tiyatroları Sanat Yönetmeni Şevket Çetin, etkinliklerin parkın farklı noktalarına yayılacağını belirterek, '6 Eylül'e kadar tiyatro gruplarımız oyunlar oynayacak, söyleşiler yapacaklar, atölyeler gerçekleştirecekler. Seğmenler Parkı'nın her köşesi tiyatro ile dolacak' dedi.

Çetin, programın açılışının 'Karagöz, Cadılar ve Hint Fakiri' oyunuyla yapıldığını, kapanışın ise 6 Eylül'de 'Bir Delinin Hatıra Defteri' ile gerçekleştirileceğini söyledi.