İstanbul'da Maltepe Belediyesi'nin düzenlediği '3 Kadın Yönetmen 3 Film' serisi, yönetmenliğini Emine Yıldırım'ın üstlendiği 'Gündüz Apollon Gece Athena' filmiyle başladı.

İSTANBUL (İGFA) - Maltepe Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşleri Müdürlüğü ve FilmKoop iş birliğiyle düzenlenen '3 Kadın Yönetmen 3 Film' konulu sinema etkinliklerinin ilk gösterimi, Küçükyalı Mahalle Evi'nde gerçekleşti. Sinemaseverlerin yoğun ilgi gösterdiği gecede, yönetmenliğini Emine Yıldırım'ın üstlendiği 'Gündüz Apollon Gece Athena' filmi izleyiciyle buluştu.

Film gösteriminin ardından düzenlenen söyleşinin moderatörlüğünü Vuslat Saraçoğlu üstlenirken, yönetmen Emine Yıldırım katılarak sinemaseverlerin sorularını yanıtladı. Söyleşide, filmin üretim süreci, bağımsız sinemada kadın yönetmenlerin yeri ve hikâyenin katmanları üzerine keyifli bir sohbet gerçekleştirildi.

ANNESİNİN İZİNİ SÜREN BİR KADININ SIRA DIŞI YOLCULUĞU

Gecede gösterilen 'Gündüz Apollon Gece Athena', yetimhanede büyüyen ve hayaletleri görmeye başlayan Defne'nin hikayesini konu alıyor. Annesinin hayaletini bulma umuduyla Side Antik Kenti'ne giden Defne'nin, antik çağlardan günümüze uzanan sıra dışı karakterler ve hayaletler eşliğinde çıktığı fantastik, duygusal ve eğlenceli yolculuk izleyicilerden büyük beğeni topladı.

Geçmişle yüzleşme, kimlik ve kadınların kolektif hafızası gibi temaları ele alan '3 Kadın Yönetmen 3 Film' etkinlik serisi, önümüzdeki günlerde farklı film gösterimleri ve yönetmen söyleşileriyle Küçükyalı Mahalle Evi'nde sinemaseverleri ağırlamaya devam edecek. Etkinliklerde 9 Eylül Çarşamba günü, saat 20.00'de Pelin Esmer'in 'O da Bir Şey mi' filmi ve 23 Eylül Çarşamba günü, saat 20.00'de Vuslat Saraçoğlu'nun 'Bildiğin Gibi Değil' filmleri gösterilecek.