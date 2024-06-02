Türk Kızılay Manisa İl Merkezi Başkanı Öner Gürsel ve yönetim kurulu üyeleri, Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, Kızılay yöneticilerinden duyduğu memnuniyeti paylaşarak, Türk Kızılay'ının kurban bağışına destek oldu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, Türk Kızılay Manisa İl Merkezi Başkanı Öner Gürsel ve yönetim kurulu üyelerini konuk etti.

Başkan Zeyrek'e hayırlı olsun dileklerini ileten Türk Kızılay Manisa İl Merkezi Başkanı Öner Gürsel, yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Zeyrek, Türk Kızılay'ının, kurban bağışına destek oldu.

