Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen çelenk sunma töreniyle 25 Eylül – 1 Ekim İtfaiye Haftası kutlamaları başladı.MANİSA (İGFA) - Her yıl 25 Eylül – 1 Ekim tarihleri arasında kutlanan İtfaiye Haftası kapsamında, Cumhuriyet Meydanı’nda tören düzenlendi. Törene Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Kılıç, İtfaiye Daire Başkanı Gürhan İnal, müdürler, daire personeli ve itfaiyeciler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende, Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Gürhan İnal, Atatürk ve Milli Egemenlik Anıtı’na çelenk sundu. Program, İtfaiye Dairesi Başkanlığı’na bağlı araçların kortej geçişiyle devam etti. Araçlar, Cumhuriyet Meydanı’ndan başlayarak yaptığı şehir turunda, vatandaşları selamladı.

VALİ VAHDETTİN ÖZKAN ZİYARET EDİLDİ

İtfaiye Haftası kapsamında Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Burak Deste, İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal ve itfaiye personeli, Manisa Valisi Vahdettin Özkan’ı makamında ziyaret etti. Yangın, sel, deprem gibi afetlerde vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla kamu hizmeti veren itfaiye personelini ağırlamaktan memnun olduğunu belirten Vali Özkan, İtfaiye Haftası’nı kutladı, itfaiye teşkilatının çalışmaları hakkında da bilgi aldı.