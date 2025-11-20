Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal, baca temizliği ve kombi bakımının hayati önem taşıdığını vurguladı.

MANİSA (İGFA) - Havaların soğumasıyla artan soba ve doğalgaz kullanımı, karbonmonoksit zehirlenmesi ve yangın riskini beraberinde getiriyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal, vatandaşlara baca temizliği, kombi bakımı ve doğru kullanım konusunda uyarılarda bulundu.

Kış mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte soba ve doğalgaz kullanımı artarken, karbonmonoksit zehirlenmeleri ve baca kaynaklı yangın riskine karşı Manisa Büyükşehir Belediyesi'nden uyarı geldi.

İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal, özellikle baca temizliğinin ihmal edilmemesi gerektiğini belirtirken, temizlenmeyen bacaların hem zehirlenmelere hem de ev yangınlarına yol açtığını söyledi.

İnal, 'Basit önlemlerle can ve mal kayıplarının önüne geçmek mümkün' dedi.

YANGIN VE ZEHİRLENMEYE KARŞI BACA VE KOMBİ BAKIMI HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal, kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte sobalar, kombiler ve ısıtma sistemlerinin daha yoğun kullanıldığına dikkati çekerek, baca bakımının kritik önem taşıdığını vurguladı.

Türkiye genelinde meydana gelen bina yangınlarının yaklaşık yüzde 20'sinin temizlenmeyen bacalardan kaynaklandığını belirten İnal, Manisa'da da 2024 Kasım ayından bu yana 149 baca yangını vakasının yaşandığını söyledi.

Doğal gazlı ve katı yakıtlı bacaların düzenli olarak temizlenmesinin hem yangın riskini azaltmak hem de karbonmonoksit zehirlenmelerini önlemek açısından zorunlu olduğunu ifade eden İnal, 'Bacalar zamanla kurum, is, yağ ve çeşitli atıkların birikmesi nedeniyle tıkanabilir.

Katı yakıtlı sistemlerde bu birikim daha hızlı oluşur ve baca yangınlarına yol açabilir. Doğal gazlı sistemlerde tıkanmış veya çekişi zayıf bacalar karbonmonoksit zehirlenmelerine, cihaz arızalarına ve geri tepmelere sebep olabilir.

Kalorifer bacalarının yanı sıra kazan alev borularının ve kazan-baca arasındaki yatay duman kanallarının temizliği de ihmal edilmemelidir' dedi.

'SOBALARDA GÜVENLİK ÖNLEMLERİNİ İHMAL ETMEYİN'

İtfaiye Daire Başkanı Gürhan İnal, katı ve sıvı yakıtlı kalorifer ile soba bacalarının kışa girmeden ve kış ortasında olmak üzere yılda iki kez temizlenmesi gerektiğini belirterek, temiz bacaların yangın riskini azalttığını, karbonmonoksit zehirlenmelerini önlediğini, baca çekişini artırarak yakıt tasarrufu sağladığını ve cihazların daha güvenli ve verimli çalışmasına katkı sağladığını söyledi.