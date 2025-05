Manisa Büyükşehir Belediyesi, yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte sivrisinek ve haşerelere karşı yürüttüğü ilaçlama çalışmalarını yoğunlaştırdı.MANİSA (İGFA) - 17 ilçede görev yapan 52 ekip, 52 araç ve dronelarla birlikte, çöp konteynerlerinden dere yataklarına kadar ulaşılması zor tüm alanlarda etkin ilaçlama faaliyetlerini sürdürüyor. Belediyenin yıl boyunca devam eden vektörlerle mücadele programı kapsamında hem larva hem de erişkin haşerelere karşı etkin önlemler alınıyor.

17 İLÇEDE DE ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Veteriner İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, özellikle yaz aylarında artış gösteren haşere popülasyonuna karşı kent genelinde kapsamlı bir mücadele veriliyor. Ekipler, açık alanlar, dere yatakları, çöp konteynerleri, gübrelikler ve sulak bölgelerde yoğun mesai harcıyor. Vektörlerle Mücadele Şube Müdürü Veteriner Hekim Uğur Dilik, “Dereler gibi ilaçlaması zor alanlarda drone ile uygulama yapıyoruz. Drone kullanmamızın amacı, geniş ve ulaşımı zor alanlardaki bataklık ve dere gibi bölgelerde larva mücadelesi yapabilmek ve lokal şikayetlerin olduğu noktalarda etkili sonuç almak. 17 ilçemizde çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Uygulamalarımız; larva, rezidüel alan, açık alan, yeşil alan, kışlak alan ve kapalı alan ilaçlamalarını kapsıyor. Bunlar yıl boyunca düzenli olarak gerçekleştirdiğimiz faaliyetler” dedi.

Şubat ayından itibaren, havaların ısınmasıyla birlikte larva mücadelesine başladıklarını belirten Dilik, “Kışın da kışlak alan uygulamalarını gerçekleştiriyoruz. Bu alanlar; dere altları, kanallar, rögarlar ve tüneller gibi vektörlerin barınabileceği yerler. İlçelerdeki her noktada ilaçlama çalışmalarımız da devam ediyor. Çöp konteynerleri ve rögar gibi alanlarda rezidüel ilaçlama uygulamalarını da sürdürüyoruz. Diğer haşerelere karşı da yılın 12 ayı boyunca mücadele ediyoruz. 52 ekip, 52 araç ve son teknoloji drone desteğiyle tüm şikayetlere aynı gün içinde müdahale ediyoruz” diye konuştu.

“HER YERİ KENDİ EVİMİZİN ÖNÜ GİBİ GÖRÜYORUZ”

Sahada görev yapan ilaçlama personeli Ömer Otsaçlı, “Sabah erkenden sahaya çıkıyoruz. Sulak alan, konteyner, yeşil alan fark etmeksizin her noktada ilaçlama yapıyoruz. Her mahalleyi, her dereyi, her yeşil alanı kendi evimizin önü gibi görüyor, vatandaşımızın rahat etmesi için elimizden geleni yapıyoruz” dedi.