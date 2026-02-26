Manisa Büyükşehir Belediyesi, başta tarım üreticileri olmak üzere tüm vatandaşların hava koşullarına karşı daha hazırlıklı olmasını sağlamak amacıyla 'Hava Olayları Erken Uyarı ve Bölgesel Bilgi Sistemi'ni devreye aldı.

MANİSA (İGFA) - Önemli bir tarım şehri olan Manisa için çalışmalarını yürüten Manisa Büyükşehir Belediyesi, özellikle çiftçilerin üretim süreçlerini doğrudan etkileyen hava olaylarını yakından takip etmeleri, vatandaşların da hava koşullarına karşı hazırlıklı olmasını sağlamak amacıyla 'Hava Olayları Erken Uyarı ve Bölgesel Bilgi Sistemi'ni vatandaşların kullanımına sundu.

ÜRETİCİ İÇİN GÜÇLÜ BİR PLANLAMA ARACI

Manisa'nın önemli bir tarım kenti olduğunu vurgulayan sistem altyapısı, özellikle çiftçilerin üretim süreçlerini doğrudan etkileyen hava olaylarını yakından takip etmelerini sağlıyor.

Sistem sayesinde üreticiler, tarlasına en yakın istasyonun güncel verilerine ulaşabilecek. Don riskini önceden görerek gerekli tedbirleri alabilecek. Sistem ile üreticiler şiddetli yağış ve taşkın ihtimaline karşı da hazırlık yapabilecek.

Kuvvetli rüzgar durumuna göre ilaçlama ve gübreleme zamanlamasını planlayabilecek olan üreticiler, aşırı sıcaklık dönemlerini takip ederek sulama programını düzenleyebilecek.

Yedi günlük hava görünümü ile hasat planlaması da yapabilecek olan sistem, ani hava değişimlerinin üretimde oluşturabileceği zararların en aza indirilmesini hedefleniyor.

TÜM VATANDAŞLAR İÇİN GÜVENLİ VE PLANLI YAŞAM

Sistem yalnızca üreticilere değil, günlük yaşamını hava koşullarına göre planlamak isteyen tüm Manisalılara da hizmet veriyor. Mahalle ve ilçe düzeyinde hava durumunu takip edebilecek olan vatandaşlar, aktif riskleri harita üzerinden görebilecek, günlük planlarını hava koşullarına göre düzenleme imkanına kavuşacak.

CANLI HARİTA VE ANLIK UYARILAR

Sistem üzerinde meteorolojik istasyonları canlı harita üzerinden görebilecek olan vatandaşlar ve üreticiler, seçilen istasyonda sıcaklık, nem, rüzgar ve yağış gibi temel verilere anlık olarak ulaşabilecek.

Şiddetli yağış, don riski, kuvvetli rüzgar ve aşırı sıcaklık gibi hava olaylarını açık ve anlaşılır bir dille aktaran sistemde, kullanıcılar isterlerse SMS ya da Üzüm APP üzerinden bildirim alabilecek ya da bildirim tercihlerini kişisel olarak yönetebilecek.

GÜNCEL VE GÜVENİLİR VERİ ALTYAPISI

Sahadan gelen istasyon ölçümleri ile tahmin verilerini birlikte değerlendirebilen sistem üzerinden vatandaşlar ve üreticiler, verileri güncel olarak ekranda görebilecek. Böylece kullanıcılar, hem mevcut durumu hem de yaklaşan riskleri net biçimde görebiliyor olacak.

DİJİTAL BELEDİYECİLİKTE YENİ ADIM

Hava Olayları Erken Uyarı ve Bölgesel Bilgi Sistemi, Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin dijital belediyecilik vizyonunun önemli adımlarından biri olarak hayata geçirildi.

Özellikle tarımsal üretimin yoğun olduğu Manisa'da, üreticinin hava risklerine karşı erken bilgiye ulaşması sağlanırken; tüm vatandaşların da günlük yaşam kararlarını daha bilinçli şekilde alabilmesi hedefleniyor.