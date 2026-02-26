Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından 'Bereketin paylaştıkça çoğalsın Eskişehir' sloganıyla her yıl geleneksel olarak düzenlenen Yerel Tohum Takas Günleri, bu yıl da kentin dört bir yanında büyük bir ilgiyle devam ediyor.

ESKİŞEHİR (İGFA) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekiplerinin titizlikle yürüttüğü organizasyon kapsamında, yerel tohumlar üreticilerle buluşturulurken; ata mirası tohumların korunması, çoğaltılması ve gelecek nesillere aktarılmasının önemi bir kez daha vurgulanıyor.

Anadolu'nun bereketli topraklarından süzülen bu kadim miras, dayanışma ruhuyla elden ele, gönülden gönüle aktarılıyor.

Etkinliklere katılan üreticiler ve vatandaşlar, yerel tohumların yeniden paylaşılmasından duydukları memnuniyeti dile getirerek, tarımsal sürdürülebilirliğe verilen destek dolayısıyla Ayşe Ünlüce'ye teşekkür etti.

Katılımcılar, bu organizasyonun hem üretime hem de toplumsal dayanışmaya katkı sunduğunu ifade etti.