Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından Ramazan ayının manevi hazzını birlik ve beraberlik içerisinde yaşatmak amacıyla her yıl geleneksel olarak düzenlenen iftar programları Çamaş ilçesinde devam etti. Çamaş Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen programa vatandaşların ilgisi yoğun oldu.

ORDU (İGFA) - Programa Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in yanı sıra Çamaş Belediye Başkanı Leyla Çıtır, AK Parti Ordu İl Başkanı Samet Özdemir, AK Parti Çamaş İlçe Başkanı Muhammet Sünnü, AK Parti MKYK Üyesi Ayşegül Baysal, siyasi parti temsilcileri, STK üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

BAŞKAN GÜLER'E ÇAMAŞLILARDAN YOĞUN İLGİ

İftar programı öncesinde ilçede esnaf ve hane ziyaretleri gerçekleştiren Başkan Güler, vatandaşların talep ve önerilerini dinledi. Gittiği her noktada sevgi gösterileriyle karşılanan Güler, birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.

BAŞKAN GÜLER: 'BİZİM AYRIMIZ GAYRIMIZ YOK'

İftar programında konuşan Başkan Güler, Ordu'da Ramazan ayının dayanışma ruhu içerisinde yaşandığını belirterek şunları söyledi:

'Bugün burada siz kıymetli Çamaşlı hemşerilerimiz ile bir arada olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Yıllardan bu yana Çamaş denilince hep bir durmuşumdur. Çünkü Çamaş, kibar, delikanlı, sevgi dolu ve efendi insanların yaşadığı güzel bir ilçemizdir. Bu açıdan Çamaş'ın her zaman gönlümüzdeki yeri farklıdır.

Büyükşehir Belediyesi olarak ilçemizde yol, su, alt ve üstyapı çalışmaları başta olmak üzere her alanda yoğun çalışmalarımız devam ediyor. Bunlar arasında en önemli çalışmamız, yıllardan beri yapılacak denilen ve bize nasip olan Tarihi Cevat Bey Konağı'ndaki restorasyon çalışmalarıdır. Ekiplerimizin çalışmaları son hız devam ediyor. Tamamlandığında ilçemize değer katacak olan bu çalışmanın şimdiden hayırlı olmasını diliyorum.

Birlik ve beraberlik içerisinde altından kalkamayacağımız hiçbir problem olamaz. Siyasi çekişmeleri bir kenara bırakıp şehrimiz ve ilçemiz için ne yapabiliriz, bunu konuşmalıyız. Bu vesile ile iftar programımıza katılan tüm hemşerilerime teşekkür ediyorum. Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim etsin.'

İftar programı, muhtarlar ve STK temsilcileriyle gerçekleştirilen değerlendirme toplantısının ardından sona erdi.