Ege-Koop Danışma Kurulu Şubat toplantısında turizmci Filiz Güleç, İzmir'in 8 bin 500 yıllık tarihine rağmen dünya turizminde hak ettiği konuma ulaşamamasının nedenlerini değerlendirdi. Güleç, 'İzmir'in sorunu potansiyel değil, ortak hikaye ve kurumsal organizasyon eksikliği' dedi.

İZMİR (İGFA) - Ege-Koop Danışma Kurulu, önceki dönem milletvekilleri, belediye başkanları, gazeteci, akademisyen ve alanlarında uzman 24 kişiden oluşan üyeleriyle Şubat ayı toplantısında bir araya geldi. Toplantıda turizmci Filiz Güleç, İzmir turizminin geleceğini ve kentin uluslararası vitrindeki konumunu değerlendirdi.

'RAKİPLER HİKAYE ANLATIYOR, İZMİR İZLİYOR'

Filiz Güleç, İzmir'in turist sayılarının Atina, Porto, Tiflis ve Selanik gibi rakip şehirlerin gerisinde kaldığını belirterek, bunun temel nedeninin 'ortak bir hikaye ve kurumsal organizasyon eksikliği' olduğunu vurguladı. Sunumunda dünya genelindeki başarılı şehir örneklerine dikkat çeken Güleç, 'Atina, 'antik ve felsefe' mirasıyla 8 milyon turisti ağırlıyor. Barselona, 'sanat ve spor' ile 10 milyon turisti çekiyor. Porto, 'şarap ve romantizm' hikayesiyle 3 milyon turiste ev sahipliği yapıyor. Tiflis, 'otantik kültür' vurgusuyla 4-5 milyon turisti ağırlıyor. Buna karşın 8 bin 500 yıllık geçmişe sahip İzmir'in turist sayısının 1,7-2 milyon seviyesinde kalıyor. Stratejik bir rota değişikliği bu konuda zorunlu olmalıdır' diye konuştu.

Güleç, İzmir'in turistik tanıtımının parçalı olduğunu ve şehrin potansiyelinin tanıtım diliyle değerlendirilemediğini belirterek, 'İzmir'i sadece boyoz, gevrek ve Efes'in mermer sütunları veya Çeşme'nin deniz-kumuyla anlatmak yeterli değil. Şehir, çok kültürlülük ve özgürlükçü ruhu, tarihi mirası, mutfağı ve sokaktaki yaşamıyla bir bütün olarak anlatılmalı. Turiste burada 'Bir turist gibi değil, bir İzmirli gibi yaşa' denmeli' dedi.

'İZMİR, DENİZ-KUM-GÜNEŞ ÜÇGENİNE SIĞMAZ'

İzmir'in mutfağının dünya çapında sağlıklı beslenme trendleriyle uyumlu olduğunu anlatan Güleç, Urla bağ yolunun, Tire pazarı, boyoz ve şevketi bostanın sadece yemek değil kültür mirası olduğunu ifade etti.

Turizmci Güleç, İzmir'in yalnızca deniz-kum-güneş turizmine sıkıştırılamayacak kadar derin bir kültürel katmana sahip olduğuna dikkat çekerek, 'Dünyadaki rakiplerimiz kendilerini felsefe, demokrasi, mistisizm veya gastronomi gibi net kavramlarla anlatıyor. İzmir'in de 8 bin 500 yıllık mirasını merkeze alan, kurumsal bir organizasyonla yönetilen tek bir 'üst kimliğe' ihtiyacı var. Söylemlerimizi birleştirmezsek, bu devasa miras vitrinde hak ettiği yeri alamayacak.' diye konuştu.