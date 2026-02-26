Bursa'da sosyal belediyecilik anlayışıyla toplumsal farkındalığı güçlendiren çalışmalara imza atan Osmangazi Belediyesi, vatandaşların zihinsel ve duygusal iyi oluşunu destekleyen önemli bir atölye gerçekleştirdi.

BURSA (İGFA) - Toplumun her kesiminin ruhsal, sosyal ve kültürel gelişimine katkı sunmayı hedefleyen Osmangazi Belediyesi, vatandaşların yoğun katılımıyla Zihinsel İyi Oluş Atölyesi'ni düzenledi.

Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'nin kütüphanesinde gerçekleşen etkinlikte, atölye eğitmeni Uzman Klinik Psikolog Zeliha Yüksel Karaca tarafından önemli bilgiler verildi. Atölye kapsamında günlük hayatın zorlayıcı duyguları, stresle başa çıkma yöntemleri ve rahatlama teknikleri ele alındı. Katılımcıların ihtiyaçlarına yönelik olarak planlanan programda, teorik bilgilerin yanı sıra uygulamaya dönük işlevsel çalışmalar da yapıldı.

'AMACIMIZ İNSANLARA DOKUNABİLMEK, ONLARI ANLAYABİLMEK'

Uzman Klinik Psikolog Zeliha Yüksel Karaca, etkinlikle ilgili yaptığı açıklamada, 'Daha çok gruba ve onların ihtiyaçlarına yönelik bir atölye düzenledik. Günlük hayatın zorlayıcı duygularından, stresle başa çıkma yöntemlerinden, rahatlama yöntemleriyle alakalı olarak daha işlevsel, uygulamaya yönelik çalışmalar gerçekleştirdik. Amacımız, küçük de olsa insanlara dokunabilmek, onları anlayabilmek ve bir nebze olsun hayatlarında o kısa molayı vererek kendilerini sevmemeleriyle, zaman ayırmalarıyla ve iyi bakmalarıyla ilgili farkındalık oluşturmak' ifadelerini kullandı.

Programın sonunda Uzman Klinik Psikolog Zeliha Yüksel Karaca, atölyeye desteklerinden ötürü Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'a teşekkürlerini sundu.