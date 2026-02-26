Bunlar da ilginizi çekebilir

Mobil fırında pidenin yanı sıra lokma tatlısı da yapılarak vatandaşa sunuluyor.

Ulusta başlayan uygulamanın yeni durağı Yenimahalle ilçesi Şentepe bölgesi olarak belirlendi. Başkentliler 26-27 Şubat 2026 tarihlerinde 14.00-17.00 saatleri arasında Burç Mahallesi Değirmendere Caddesi'ne kurulan mobil fırında üretilen sıcak pideleri alabilecekler.

ANKARA (İGFA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası'nın Ramazan ayının gelmesiyle başlattığı Mobil Ekmek Fırını ile yerinde sıcak pide üretimi ve satışı sürüyor.

Ankara Halk Ekmek Fabrikası, Ramazan ayının ilk günü başlattığı Mobil Ekmek Fırını ile yerinde sıcak ve taze pide üretimine devam ediyor.

Bu bağlantı sizi https://www.aydinses.com dışındaki bir siteye yönlendiriyor.