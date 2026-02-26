Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), şehrin kuzey bölgesinde çevre odaklı yatırımlarına bir yenisini daha ekliyor.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, SASKİ tarafından Karasu Kuyumculu Mahallesi'nde hayata geçirilecek yaklaşık 9 kilometrelik kanalizasyon projesinin müjdesini verdi.

Yakın zamanda saha çalışmalarının başlayacağını ifade eden Başkan Alemdar, 'Kuyumculu'nun altyapı beklentisini, güçlü bir projeyle karşılayacağız.

Şehrimizin güçlü altyapı yatırımlarımızla şehrimizin su kaynaklarını koruduğumuz gibi, doğru atık su yönetimi ile Sakarya'nın eşsiz doğasının teminatı oluyoruz' dedi.

Karasu ilçesi Kuyumculu Mahallesi'nin ihtiyacı olan kanalizasyon hattı için tüm hazırlıklarını tamamlayan SASKİ, 9 Mart Pazartesi günü ihaleye çıkarak saha çalışmaları için geri sayımı başlatıyor.

9 BİN METRELİK YENİ HAT İNŞA EDİLECEK

İhale sürecinin hemen ardından başlayacak saha çalışmaları ile toplam 9 bin metre uzunluğundaki atık su hattı bölgenin evsel atık sularını güvenle taşıyacak.

Çalışmalar kapsamında 7 bin 570 metre şebeke ve kolektör hattı ile bin 180 metre terfi hattı inşa edilecek. Ayrıca sisteme 145 muayene bacası, 300 parsel bacası ve 2 adet paket terfi merkezi kazandırılacak.

'İHALENİN ARDINDAN VAKİT KAYBETMEDEN KAZMAYI VURACAĞIZ'

Altyapı hizmetlerinin Karasu'da aralıksız şekilde devam ettiğini ifade eden Başkan Alemdar, 'İlçemizin su sorunlarını kalıcı çözüme kavuşturmak için bir yandan Devlet Su İşleri (DSİ) ile yaptığımız protokol kapsamında sondaj çalışmalarımızı sürdürürken bir yandan da Çamdağı Barajı için sürece hız kazandırdık. İçme suyu konusunda hayata geçirdiğimiz stratejik yatırımların yanı sıra ilçemizin atık su yönetimini de şehrimizin doğasını koruyan anlayışla planladık' dedi.

'DOĞAMIZI KORUYAN YATIRIMLARIMIZA ARA VERMEDEN DEVAM EDECEĞİZ'

Açıklamalarının devamında Sakarya'nın her bir köşesine aynı kalitede hizmet götürmeye kararlı olduklarını vurgulayan Alemdar, 'Kuyumculu'nun atık suları çevreye zarar vermeden güçlü altyapımızla, modern tesislerimizde arıtılacak. Doğaya en sağlıklı haliyle deşarj edeceğimiz sular, kaynaklarımız için de alternatif olacak. Vakit kaybetmeden başlatacağımız 9 bin metrelik proje ile suda geri dönüşüme verdiğimiz önemi kanıtlamış olacağız. İlçemize hayırlı olsun' ifadelerini kullandı.