Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay ve Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban ile birlikte Manisa Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi (MESKOP) Başkanı Destan Bulgay’a ziyarette bulundu.MANİSA (İGFA) - MESKOP Başkanı Destan Bulgay makamında, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay ve Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban’ı ağırladı.

Ziyarette konuşan Başkan Ferdi Zeyrek, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi’nin efsane başkanı Recep Çınar'dan sonra görevi başarıyla sürdüren Destan Bulgay’a görevinde başarılar dileyerek, 9 Şubat’taki seçimlerin hayırlı olmasını temenni etti. Zeyrek, “Seçime gitmesi gerekmediği halde seçime götüren kişi olarak bu kooperatifte devam etmeniz bizi mutlu edecektir. Çünkü belediyeler ile esnafların birlikte hareket etmesi, onların dertlerini, sorunlarını dinlemesi, çözüm bulmak için birlikte hareket etmek önemlidir. Esnaflarımızın sorunlarını biliyoruz. Belediye olarak esnaflarımıza hangi destekler yapılacaksa sizlerle birlikte yapmaya hazırız” dedi.

Seçimlerin demokratik ortamda ve adil bir şekilde yapılmasının önemini vurgulayan Başkan Ferdi Zeyrek, “Seçimler demokratik ve adil bir şekilde yapılmalı. Bu seçime iki adayla hatta daha fazla aday ile de gidilebilirdi. Ben bazı söylemler duydum; özellikle Büyükşehir’den söz alınarak 10 Ocak’ta bir zam getirileceği söyleniyor. Bugüne kadar ne sizinle ne de seçim boyunca rakibinizle herhangi bir görüşmede bulunmadım. Bunu ifade etmek isterim. Seçim yatırımı olarak bu şekilde verilen sözleri hiç ahlaki bulmuyorum. Herkesin gönlü bir tarafta olabilir ama kazanan kişinin arkasında birleşmek gerekir. Biz seçimlerde bu tür oyunları gördük. Bu seçimlerin çoğu zaman mağduru da biz olduk. Ama biz bunun mağduriyetini yaşarken buna sebebiyet verenlere de sebebiyet vermemesi gerektiğini dile getiriyoruz” diye konuştu.

Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay ve Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban da, Kooperatif Başkanı Destan Bulgay’a çalışmalarında başarılar dileyip iş birliği mesajı verirken 9 Şubat tarihinde de yapılacak olan genel kurul için de hayırlı uğurlu olsun temennisinde bulundu.