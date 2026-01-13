Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin Şehzadeler ve Yunusemre belediyeleri iş birliğiyle başlattığı 'Hacimli Atıklar Projesi' kapsamında, büyük ebatlı atıklar artık belediye ekipleri tarafından evlerden toplanacak. Proje ile kullanılabilir durumdaki eşyalar ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak, ekonomik ömrünü tamamlamış olanlar ise bertaraf edilerek çevre kirliliğinin önüne geçilecek.

Eski Eşyan Hayat Bulsun: Sokağa Atma, Belediyeyi Ara

MANİSA (İGFA) - Gelecek nesillere daha temiz bir çevre bırakmayı hedefleyen Manisa Büyükşehir Belediyesi, Şehzadeler ve Yunusemre Belediyeleri ile koordineli olarak büyük boyutlu atıkları vatandaşların adreslerinden teslim alacak.

Vatandaşların büyük hacimli atıklarını sokağa bırakmak yerine ikamet ettikleri Şehzadeler veya Yunusemre belediyesine haber vermeleri yeterli olacak.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, çevre kirliliğine karşı denetimlerini teknolojik imkanlarla destekliyor. Drone çekimleriyle yapılacak olan saha denetimlerinde, atıklarını sokağa bıraktığı tespit edilen kişi veya kurumlara cezai işlem uygulanacak. Vatandaşların mağduriyet yaşamaması için atık bertarafı konusunda belediye ekiplerinden destek almaları çağrısında bulunuldu.

'SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE İÇİN ÇALIŞIYORUZ'

Manisa Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanı Çağlar Hocalar, çevreye duyarlı ve sürdürebilir atık yönetimi anlayışıyla çalışmalarına devam ettiklerini belirtti.

Hocalar, 'Hacimli Atık Projemizle eski mobilya, büyük boyutlu çöp ve tadilat atıklarının sokağa bırakılmasının önüne geçiyoruz. İlçe belediyelerimizle koordineli şekilde topladığımız bu atıkları çevreye zarar vermeden bertaraf edeceğiz. Kullanılabilir durumdaki eşyaları ise sosyal belediyecilik anlayışıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştıracağız. Vatandaşlarımız, Şehzadeler veya Yunusemre Belediyelerimizi arayarak cüzi bir bedel karşılığında bu çevreci çözümden yararlanabilecekler. Unutulmamalıdır ki atıkları sokağa bırakmak bir suçtur ve tespiti halinde cezai yaptırımı vardır. Daha temiz ve düzenli bir Manisa için hep birlikte çalışalım' dedi.