Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, '2025 Aile Yılı' kapsamında yürütülen Aile Eğitim Programı'ndan 1,1 milyon vatandaşın faydalandığını açıkladı. Programdan 2013'ten bu yana toplam 6,2 milyon kişi eğitim aldı.

ANKARA (İGFA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, aile kurumunun güçlendirilmesi ve sağlıklı nesillerin yetiştirilmesi amacıyla yürütülen Aile Eğitim Programı (AEP) kapsamında 2025 yılında 1,1 milyon vatandaşa ulaşıldığını bildirdi.

Yazılı açıklama yapan Bakan Göktaş, '2025 Aile Yılı' etkinlikleri çerçevesinde doğurganlık hızının artırılması, evliliğin teşvik edilmesi ve anne-baba olma becerilerinin güçlendirilmesine yönelik ülke genelinde eğitim ve farkındalık çalışmaları yürüttüklerini belirtti. Ailenin toplumsal hayatta çeşitli sorunlarla karşı karşıya kaldığını vurgulayan Göktaş, ailelerin bu sorunlarla baş edebilme kapasitesinin güçlendirilmesi gerektiğine dikkat çekti.

'2013'TEN BU YANA 6,2 MİLYON KİŞİ EĞİTİM ALDI'

Bakan Göktaş, insan merkezli, koruyucu ve önleyici sosyal politikalarla aile bütünlüğünü desteklediklerini ifade ederek, 'Aile Eğitim Programı aracılığıyla aile bireylerinin yaşam boyu değişen rollerine uyum sağlamalarını kolaylaştırıyor, bilgi ve becerilerini geliştiriyoruz. 2025 Aile Yılı'nda 1,1 milyon vatandaşımız programdan yararlandı. 2013'ten bu yana ise toplam 6,2 milyon kişiye ulaştık' dedi.

5 ANA BAŞLIKTA 210 KONU

AEP'in, aile eğitimiyle ilgili temel ihtiyaçlar dikkate alınarak hazırlandığını belirten Göktaş, programın 'Eğitim ve İletişim', 'Sağlık', 'Hukuk', 'İktisat' ve 'Medya' olmak üzere 5 ana alandan ve toplam 210 konudan oluştuğunu kaydetti.

Program kapsamında; eğitim ve iletişim modülleriyle aile içi sorunlara çözüm yollarının yanı sıra medya modülleriyle dijitalleşmenin aile yapısına etkileri ve güvenli dijital ortamlar, hukuk modülleriyle aile bireylerinin hak ve yükümlülükleri, sağlık modülleriyle sağlıklı yaşam ve bağımlılıkla mücadele, iktisat modülleriyle aile bütçesinin sürdürülebilir yönetimi konularında bilgilendirme yapıldığına dikkati çeken Bakan Göktaş, çocuk gelişimi, etkili ebeveynlik, evlilik hayatı, aile içi iletişim, okul-aile ilişkisi ve değerler eğitimi gibi pek çok başlığın da program kapsamında ele alındığını aktardı.

Aile Eğitim Programı'ndan vatandaşların, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri ile Sosyal Hizmet Merkezleri aracılığıyla ücretsiz olarak yararlanabildiği bildirildi.