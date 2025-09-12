Mersin Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi, çocukların bilimsel gözlem becerilerini geliştirmeye yönelik çalışmalarına Tarsus’ta devam etti.MERSİN (İGFA) - “Gökyüzü Hepimizin, Bilim Her Yerde” sloganıyla yola çıkan Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi’nin, ilçelerde düzenlediği atölye çalışmaları programının sonuncusunu Tarsus’ta gerçekleştirdi.

Tarsus’ta trafiğe kapalı olan ve kent merkezinde yaya geçişlerinin yoğun olduğu Yarenlik Alanı’nda gerçekleşen etkinlikte çocuklara teleskopla ‘Güneş Gözlemi Etkinliği’nin yanı sıra 3D kalemlerle modelleme, rüzgârgülü atölyesi ile deniz canlıları atölyesi çalışmaları uygulandı. Çocukların yanı sıra yetişkinlerinde büyük ilgi gösterdiği etkinlikte öğrencilere, Mercan logolu kumbaralar hediye edildi.

Yonca Karslı: “İlkim değişikliği konusunda farkındalık yaratıyoruz”

Mercan Bilim Merkezi Eğitim Koordinatörü ve Uzay Bilimleri Uzmanı Yonca Karslı, etkinliklerin verimli geçtiğini belirterek, “İklim değişikliği konusunda farkındalık yaratıyoruz. Aynı zamanda teleskopla gözlem yaparak astronomi ve uzay bilimleri hakkında bilgilendirmeler sağlıyoruz” dedi.

Karslı, öğrencilerin temel astronomi bilgilerine büyük ilgi gösterdiğini vurgulayarak, “Güneşin bir yıldız olduğunu öğrenmek onları şaşırtıyor. Teleskopla kırmızı gördükleri Güneş’in aslında beyaz olduğunu öğrenmeleri daha da dikkatlerini çekiyor. 3D kalemlerle roket, gezegen ve hayal dünyalarındaki tasarımları üretime dönüştürüyorlar” ifadelerini kullandı.