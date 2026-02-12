Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin 'Adım Adım Manisa' projesi kapsamında düzenlediği kültürel geziler, kadınları sanatla buluşturmaya devam ediyor. Program dahilinde Akhisar, Saruhanlı, Salihli, Soma, Alaşehir ve Sarıgöl ilçelerinden gelen 352 kadın, 26 Ocak'ta kapılarını açan 'Sarışın Bir Kurt' sergisini ziyaret ederek tarih ve sanat dolu bir gün geçirdi.

MANİSA (İGFA) - 'Adım Adım Manisa' kültür gezisine Akhisar'dan 51, Saruhanlı'dan 60, Salihli'den 60, Soma'dan 60, Alaşehir'den 58 ve Sarıgöl'den 63 kadın katıldı. Rehberler eşliğinde eserleri inceleyen ziyaretçiler, serginin teması ve hikayesi hakkında detaylı bilgi alma fırsatı buldu.

Kurtuluş Savaşı dönemine ait belge, doküman ve materyallerin bir araya getirilmesiyle oluşturulan ve Türkiye'de örnek nitelik taşıyan serginin, 26 Mart tarihine kadar ziyaretçilerini ağırlamaya devam edeceği belirtildi.

Geziye katılan kadınlar, etkinliğin hem kültürel birikimlerini artırdığını hem de kendileri için moral kaynağı olduğunu ifade ettiler. Manisa Büyükşehir Belediyesi yetkilileri ise kentin kültür-sanat hayatını canlandırmayı ve kadınların bu etkinliklerdeki temsilini artırmayı hedeflediklerini belirterek, benzer gezilerin yıl boyunca farklı içeriklerle süreceği bildirildi.