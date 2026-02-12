Destination İzmir Başkanı ve ETİK Başkan Yardımcısı Bülent Tercan, katıldığı televizyon programında Çeşme'den Kemeraltı'na kadar birçok projeyi eleştirdi. Tercan, İzmir turizminin plansızlık ve rant odaklı yaklaşımlar nedeniyle geride kaldığını savundu.

İZMİR (İGFA) - Destination İzmir Başkanı ve ETİK (Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği) Başkan Yardımcısı Bülent Tercan, İzmir Türk TV'de yayınlanan Her Şeyi Konuşalım programında İzmir turizmine ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Yunus Karakaya'nın sorularını yanıtlayan Tercan, özellikle Çeşme, Alaçatı ve kent merkezindeki büyük ölçekli projeler üzerinden eleştiriler yöneltti.

Başkan Yardımcısı Tercan, dünyanın önde gelen rüzgâr sörfü merkezlerinden biri olan Alaçatı Port'un turizm açısından doğru değerlendirilmediğini belirterek, sörf sporunun sezonu 12 aya yayabilecek potansiyele sahip olduğunu ancak bölgenin otel yerine villa ve rezidans projeleriyle doldurulduğunu söyledi. Bunun Çeşme'nin en büyük çıkmazı olduğunu dile getirdi.

Çeşme Belediyesi Meclisi'nde belediyeye ait bir arazinin şirket devri sürecine ilişkin yaşanan tartışmalara da değinen Tercan, meclis üyelerinin sorularına yeterli yanıt verilmemesini eleştirdi. 'Meclis üyeleri halkın oyuyla orada. Sorulan sorular halk adına soruluyor' diyen Tercan, projelerle ilgili kamuoyunun şeffaf biçimde bilgilendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Turizm verilerine ilişkin değerlendirmesinde Tercan, 2025 yılında İzmir'e gelen turist sayısının yaklaşık 1 milyon 721 bin seviyesinde kaldığını belirterek yabancı turist sayısının yetersiz olduğunu savundu. İzmir'in son 30 yıldır benzer rakamlar etrafında döndüğünü kaydeden Tercan, bunun ciddi bir yapısal sorun göstergesi olduğunu söyledi. Kemeraltı'nın UNESCO adaylığına da değinen Tercan, tarihi bölgelerde kamu binaları yerine otel ve otopark projelerinin geliştirilmesi gerektiğini dile getirdi. Hilton Oteli'nin hastaneye dönüştürülmesi iddialarını eleştiren Tercan, bu yaklaşımın turizm vizyonuyla örtüşmediğini belirtti.

Basmane Çukuru, İzmir Kalkınma Merkezi arsası ve fuar alanı gibi bölgelerde planlanan projelerin turizmi destekleyecek şekilde değerlendirilmesi gerektiğini savunan Tercan, 'Apartmanla, rezidansla turizm olmaz' ifadelerini kullandı ve fizibilite çalışmalarının kamuoyuyla paylaşılmasını istedi.

Festival organizasyonlarının turizme kalıcı katkı sağlamadığını da öne süren Tercan, İzmir'in döviz kazandıran turizm pastasından yeterince pay alamadığını belirterek Antalya, İstanbul, Kapadokya ve Mardin gibi destinasyonların gerisinde kalındığını savundu. Tercan, İzmir'in doğal ve kültürel avantajlarına rağmen yanlış planlama ve rant odaklı yaklaşımlar nedeniyle geri kaldığını iddia ederek, 'İlericilik sözle değil, icraatla olur' diyerek yetkililere çağrıda bulundu.