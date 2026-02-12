U.S. Polo Assn., Florida, Wellington'daki USPA Ulusal Polo Merkezi'nde (NPC), markanın polo sporuyla olan derin bağını ve modern küresel konumlandırmasını yansıtan, yeniden hayal edilmiş bir perakende destinasyonunun açılışını duyurdu.

ACCESS NEWSWIRE / WEST PALM BEACH, FLORIDA (İGFA) -Amerika Birleşik Devletleri Polo Birliği'nin (USPA - United States Polo Association) resmi spor markası olan U.S. Polo Assn., Florida, Wellington'daki USPA Ulusal Polo Merkezi (NPC - National Polo Center) bünyesinde bulunan deneyimsel USPA Shop Amiral Mağazasının yeniden açıldığını duyurdu. Spor markası, markanın polo sporuyla olan derin bağını ve modern küresel konumlandırmasını yansıtan, yeniden tasarlanmış bir perakende destinasyonunu tanıtıyor.

NPC'deki (National Polo Center) USPA Shop artık misafir deneyimine güçlü bir vurgu yapıyor. İçeride ve dışarıda bu alan; rafine görseller, sürükleyici aktiviteler, küratörlüğünde hazırlanmış sesler, özel bir imza kokusu ve markanın New York, Londra, Floransa ve İstanbul'daki tasarım merkezlerinden gelen sınıfının en iyisi giyim ve aksesuar seçenekleriyle tamamlanıyor. Amiral mağazanın yenilenen tasarımı; miras, spor ve çağdaş stili harmanlarken, ikonik kırmızı, beyaz ve mavi şerit, Çift Atlı (Double Horsemen) logosu ve U.S. Polo Assn. marka elçilerinin küresel fotoğraf çekimi görselleri gibi markanın imza öğelerini bünyesinde barındırıyor.

Mağazanın merkezinde, Florida'nın yüksek gollü polo sezonundan dünya standartlarındaki spor içeriklerini canlandıran ve sahadaki heyecanı perakende ortamına taşıyan 360 derecelik dijital ekran olan ikonik 'Halo' asılı duruyor. Sezon için mağazaya yeni eklenen U.S. Polo Assn. selfie duvarı, hayranları sporun ruhunu yakalamaya ve paylaşmaya davet eden polo topları, tokmaklar ve otantik oyun günü aksesuarlarıyla misafirlere yönelik bir odak noktası oluşturuyor.

Milyarlarca dolarlık U.S. Polo Assn. markasını yöneten şirket olan USPA Global CEO'su J. Michael Prince, 'NPC'deki USPA Shop, Amerikan polosunun merkezinde U.S. Polo Assn. markasının güçlü bir uzantısıdır,' dedi. 'Bu yeniden hayal edilen amiral mağaza, USPA Ulusal Polo Merkezi'ndeki varlığımızı güçlendiriyor ve hayranların hem oyunla hem de U.S. Polo Assn. markasıyla farklı, yükseltilmiş bir perakende deneyimi yoluyla nasıl etkileşim kurduğuna dair çıtayı yükseltiyor.'

Kış polo sezonu boyunca NPC'deki (National Polo Center) USPA Shop, etkinlik katılımcıları için; sanatçı iş birlikleri, özel ürün anları ve taraftarları sahanın ötesinde etkileşime sokmak için tasarlanmış etkileşimli marka deneyimleri dahil olmak üzere bir dizi sürükleyici perakende aktivitesine ev sahipliği yapacak. Misafirler ayrıca her Pazar, şu anda U.S. Polo Assn.'in Sınırlı Üretim Rosé şarabının yer aldığı ücretsiz şarap tadımının keyfini çıkarabilirler. Spordan ilham alan bu şarap, Virginia'nın polo sahalarındaki üzüm bağlarından özel olarak üretilmiştir.

NPC'deki USPA Shop, her türden hayrana hitap etmek üzere tasarlanan; U.S. Polo Assn. Global Koleksiyonu, The Polo Club Koleksiyonu ve USPA Pro Koleksiyonu'ndan seçilmiş, magaza yerinde veya online olarak sunulan özel, sınırlı sayıdaki stillere sahiptir. Ayrıca, tarihi U.S. Open Polo Championship®, Snow Polo World Cup St. Moritz ve The Palm Beaches Maratonu gibi etkinliğe özel koleksiyonlar da alışverişe sunulmaktadır.

USPA Global'in Küresel Perakende Ürün Geliştirmeden Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Brian Kaminer, 'NPC'deki amiral USPA Shop'un iyileştirilmesi; hikaye anlatımından konuk katılımına, benzersiz ürünlerden modern kaplamalara kadar bir maç gününde en önemli olan kilit temas noktalarını rafine etmemize olanak tanıdı,' dedi. 'Mağaza, birinci sınıf kumaşları, sorumlu üretimi ve U.S. Polo Assn. markasını USPA Ulusal Polo Merkezi'nde hayata geçiren özel küçük seri stilleri birleştirerek bugün marka olarak kim olduğumuzu yansıtıyor.'

Kış polo sezonunda Pazar günleri 13:00 - 18:00 saatleri arasının yanı sıra, NPC'deki (National Polo Center) USPA Shop Cuma günleri 12:00 - 15:00 saatleri arasında açıktır ve polo sporundan bir parçayı evine götürmek isteyen misafirleri ve kulüp üyelerini ağırlamaktadır. USPA Ulusal Polo Merkezi'ni 3667 120th Ave. S, Wellington, Florida, 33414 adresinde ziyaret edebilirsiniz.

U.S. Polo Assn. ve USPA Global Hakkında

U.S. Polo Assn., 1890 yılında kurulan ve merkezi Florida, Wellington'da bulunan, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki en büyük polo kulüpleri ve polo oyuncuları birliği olan Amerika Birleşik Devletleri Polo Birliği'nin (USPA - United States Polo Association) resmi spor markasıdır. Milyarlarca dolarlık küresel ayak izi ve 1.200'den fazla U.S. Polo Assn. perakende mağazasının yanı sıra binlerce ek dağıtım noktası aracılığıyla dünya çapında dağıtımıyla U.S. Polo Assn.; dünya çapında 190'dan fazla ülkede erkek, kadın ve çocuklar için giyim, aksesuar ve ayakkabı sunmaktadır. Marka, Amerika Birleşik Devletleri'nin önde gelen polo turnuvası olan ve her yıl NPC'de (National Polo Center) düzenlenen U.S. Open Polo Championship® dahil olmak üzere dünya çapındaki büyük polo etkinliklerine sponsor olmaktadır. Amerika Birleşik Devletleri'nde ESPN, Avrupa'da TNT ve Eurosport ve Hindistan'da Star Sports ile yapılan tarihi anlaşmalar, U.S. Polo Assn. sponsorluğundaki dünyanın önde gelen birçok polo şampiyonasını yayınlayarak bu heyecan verici sporu dünya çapında ilk kez milyonlarca spor hayranı için erişilebilir hale getirmektedir.

U.S. Polo Assn., License Global'a göre NFL, PGA Tour ve Formula 1 ile birlikte sürekli olarak dünyanın en iyi küresel spor lisansörlerinden biri olarak adlandırılmaktadır. Ek olarak, spordan ilham alan marka, küresel büyüme ödülleriyle uluslararası alanda tanınmaktadır. Küresel bir marka olarak elde ettiği muazzam başarı nedeniyle U.S. Polo Assn.; Forbes, Fortune, Modern Retail ve GQ'nun yanı sıra Yahoo Finance, Bloomberg ve dünya çapındaki diğer birçok önemli medya kaynağında yer almıştır. Daha fazla bilgi için uspoloassnglobal.com adresini ziyaret edin ve @uspoloassn hesabını takip ediniz.

USPA Global, Amerika Birleşik Devletleri Polo Birliği'nin (USPA - United States Polo Association) bir iştirakidir ve milyarlarca dolarlık spor markası U.S. Polo Assn.'i yönetmektedir. USPA Global ayrıca, polo sporu içeriğinde dünya lideri olan iştiraki Global Polo'yu da yönetmektedir. Daha fazlasını öğrenmek için globalpolo.com adresini ziyaret edin veya YouTube üzerinden Global Polo sayfasını takip ediniz.

KAYNAK: U.S. Polo Assn.