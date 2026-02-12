LÖSEV, Ramazan ayında da lösemi ve kanserle mücadele eden çocukları ve ailelerini yalnız bırakmıyor. 'Yoksul bir aileyi doyurmak, hasta bir çocuğu iyileştirmek, gözü yaşlı bir anneyi güldürmek ibadetlerin en güzelidir' anlayışıyla hareket eden LÖSEV, bu yıl da yüz binlerce ihtiyaç sahibi aileye umut olmayı hedefliyor.

BURSA (İGFA) - Kurulduğu günden bu yana 27 yıldır faaliyetlerini sürdüren ve Türkiye'nin en güvenilen vakıfları arasında yer alan LÖSEV, Ramazan ayının ilk gününden itibaren içinde et ve et ürünlerinden kuru gıdaya, temel hijyen malzemelerinden mutfak ihtiyaçlarına kadar bir ailenin gereksinim duyabileceği çok sayıda ürünü barındıran yardım kolilerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor. Zekât ve fitre bağışları başta olmak üzere tüm destekler, lösemili çocuklar ve yetişkin kanser hastalarının ailelerine titizlikle teslim ediliyor.

Bağışların doğru adreslere ulaşması için detaylı saha çalışmaları yürüten LÖSEV, sağlıklı ve kaliteli ürünlerden oluşan Ramazan paketlerini doğrudan hastaların evlerine ulaştırarak hem ayni hem de manevi destek sağlıyor.

'Koli Koli Mutluluk' ile Ramazan Paketleri Binlerece Hastaya Ulaşacak

LÖSEV'in gelenekselleşen 'Koli Koli Mutluluk' organizasyonu kapsamında, Türkiye genelindeki 8 milyonu aşkın gönüllü, iyileşmiş gençler ve aile komiteleriyle birlikte hazırlanan yardım kolileri, 'Önce Çocuklar İyileşsin' mottosuyla Ramazan ayı boyunca binlerce lösemi ve kanser hastasına ulaştırılacak.

Ayrıca bağışçılar; sağlıklı, kaliteli, doğal ve her bütçeye uygun olarak hazırlanan Ramazan gıda paketlerinden birini seçerek destek verebilecek.

Ramazan ayında destek olmak isteyenler,

Türkiye'deki tüm bankaların bağış ekranları üzerinden, Ülke genelindeki PTT şubelerinden, LÖSEV ofislerini arayarak ya da ziyaret ederek, Tüm faturalı hatlardan 3406'ya BAĞIŞ ya da 1998'e FİTRE yazarak SMS göndererek

bağışlarını gerçekleştirebiliyor.

Detaylı bilgi almak ve bağışta bulunmak isteyenler, 0312 447 06 60 numaralı telefon üzerinden LÖSEV Vakıf Merkezi'ne ulaşabiliyor ya da www.losev.org.tr adresi üzerinden süreçle ilgili ayrıntılara erişebiliyor.

LÖSEV yetkilileri, Ramazan ayı boyunca zekât ve fitre bağışlarının doğrudan lösemi ve kanser tedavisi gören çocuklar ile ailelerine ulaştırıldığını belirtiyor. Vakıf, bu yıl da Türkiye genelinde on binlerce hastaya gıda ve temel ihtiyaç desteği sağlamayı hedefliyor.