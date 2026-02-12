Çorum Belediyesi, Halk Ekmek Fabrikası aracılığıyla tam buğday ekmeğini vatandaşlarla buluşturarak sağlıklı beslenme alışkanlıklarının yaygınlaşmasına katkı sunuyor.

ÇORUM (İGFA) - Çorum Belediyesi, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen Tam Buğday Ekmeği Teşvik Kampanyası kapsamında yürüttüğü çalışmalarla sağlıklı beslenmenin yaygınlaştırılmasına öncülük ediyor. Bu kapsamda Lokman Hekim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Gültekin, Çorum'da bir dizi ziyaret ve incelemede bulundu.

Program çerçevesinde Prof. Dr. Gültekin, Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ile birlikte belediyeye bağlı Halk Ekmek büfelerini ziyaret etti. Ziyaretlerde, Çorum Belediyesi'nin tam buğday ekmeği üretimi ve satışına verdiği destek yerinde incelenirken, vatandaşlara tam buğday ekmeğinin beslenme ve toplum sağlığı açısından taşıdığı önem anlatıldı.

Çorum Belediyesi Halk Ekmek Üretim Tesisinde de incelemelerde bulunan Rektör Gültekin, tam buğday ekmeğinin üretim sürecini yerinde gözlemledi. Üretim aşamaları, hijyen standartları ve dağıtım süreçleri hakkında bilgi alan Prof. Dr. Gültekin, sağlıklı ve erişilebilir gıda konusundaki yaklaşımından dolayı Çorum Belediyesi'ne teşekkür etti.