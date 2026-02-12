Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nın yeni kukla oyunu 'Sihirli Flüt' 11 Şubat tarihinde Genco Erkal Sahnesi'nde Eskişehirli çocukların alkış ve beğenileri eşliğinde görkemli bir prömiyer gerçekleştirdi.

ESKİŞEHİR (İGFA) - Dünyaca ünlü, ' Sihirli Flüt ' adlı operadan esinlenilen müzikli ve şarkılı kukla oyununun rejisini Bulgar yönetmen Hristina Arsenova üstlendi. Bulgar besteci Vladimir Djambazov'un, besteleriyle renk kattığı oyunun ışık tasarımını Ali Rıza tekin gerçekleştirdi.

Kukla tasarımlarının yanı sıra dekor ve kostüm tasarımlarını da üstlenen usta sanatçı Ayten Öğütcü, sahnede yarattığı atmosferle izleyenleri büyüledi.

İnsanın, karşılaştığı tüm zorluklara rağmen kendine olan inancını koruyarak doğru yolu bulabileceğini, sevgi ile yaşamayı seçmenin önemini evrensel bir hikâye ile anlatan oyunda, Şehir Tiyatroları'nın birbirinden başarılı sanatçıları Özlem Akdoğan, Berkay Akın, Çiğdem Altuğ, Bilge Büyükerşen, Derya Daşlı, İsa Can Dinç, Nagihan Orhan, Mahide Yumbul rol alıyorlar.

Müzikleri, şarkıları, hikâyesi ve büyülü atmosferiyle ilk gösteriminde çocukların ve ailelerinin beğeni ve hayranlığını kazanan Sihirli Flüt sezon boyunca izlenebilecek. Hem miniklerin hem yetişkinlerin birlikte keyifle izleyebileceği kukla oyunu, seyircileriyle Genco Erkal Sahnesinde buluşmaya devam ediyor.