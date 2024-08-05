MANİSA (İGFA) - MASKİ Genel Müdürlüğü, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek’in talimatıyla Uncubozköy deposunun bağlantı noktasındaki 32 yıllık vanalar yenileriyle değiştirildi. Çalışma kapsamında Yunusemre ilçesinin 15 mahallesine içme suyu ulaştıran Uncubozköy Deposunun bağlantı noktasındaki ana hat üzerinde bakım onarım ve iyileştirme çalışması da yapıldı.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, 17 ilçede sorunsuz altyapı için çalışıyor. Yaşanabilecek su kesintilerine karşı kalıcı önlemler almak ve yurttaşlara kesintisiz içme suyu ulaştırmayı hedefleyen MASKİ, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek’in talimatı ile önemli bir çalışma daha yaptı. Bu kapsamda Yunusemre ilçesinde 15 mahalleyi besleyen Uncubozköy Deposunun bağlantı noktasındaki ana hat üzerinde bakım onarım ve iyileştirme çalışması gerçekleştirildi. 32 yıllık vanaların ekonomik ömrünü tamamlamış olması, açma ve kesme işlemini gerçekleştirememesi nedeniyle yenileriyle değişimi yapıldı. İçme Suyu Dairesi Başkanlığı tarafından gece saatlerinde başlayan ve sabahın ilk ışıklarına kadar devam eden çalışmayı MASKİ Genel Müdürü Talat Postacı da takip etti.