İnegöl Belediyesi tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen İnegöl Gastronomi Festivali, ikinci gününde de birbirinden renkli etkinliklere sahne oldu. Gastro Sahne'de Aslı Hünel'in sevenleriyle buluştuğu festivalde İnegöl gastronomisi akademisyenlerin katılımıyla masaya yatırıldı.

BURSA (İGFA) - İnegöl Belediyesi'nin İnegöl'ün zengin mutfak kültürünü ve yöresel lezzetlerini Türkiye'ye tanıtmak amacıyla düzenlediği İnegöl Gastronomi Festivali, ikinci gününde de yoğun ilgi gördü. Gün boyunca festival alanını dolduran vatandaşlar, İnegöl'ün gastronomi değerlerini keşfetme ve 200'ü aşkın yöresel lezzeti tatma fırsatı buldu. İnegöl dışından gelen misafirlerin de yoğun olarak ziyaret ettiği festival, hafta sonunu İnegöl'de geçirmek isteyen gastronomi meraklılarının buluşma noktası oldu.

İNEGÖL GASTRONOMİ İÇİN BULUŞMA NOKTASINA DÖNÜŞTÜ

Festivalin ikinci gününde yalnızca İnegöllüler değil, farklı şehirlerden gelen misafirler de İnegöl'ün gastronomi değerleriyle buluştu. Hafta sonunu değerlendirmek ve festivalin sunduğu yöresel lezzetleri keşfetmek amacıyla kente gelen gastronomi meraklıları, festival alanında İnegöl'ün 200'ü aşkın yöresel lezzetini tatma imkânı buldu. Yaklaşık 100 stantta yerel üreticiler, esnaf ve gastronomi paydaşlarının ürünlerini ziyaretçilerle buluşturduğu festival, İnegöl mutfağının çeşitliliğini ve kentin gastronomi alanındaki potansiyelini geniş bir kitleye ulaştırıyor.

Festivalin ikinci gününde çocuklar da unutulmadı. Vantrolog Abdullah Beyaztaş, gerçekleştirdiği kukla gösterisiyle minik izleyicilere keyifli anlar yaşattı. Yaklaşık yarım saat süren gösteride çocuklar kahkahalarla eğlenirken, aileler de çocuklarının neşesine ortak oldu. Eğlenceli diyalogların yer aldığı gösteri de gastronomi festivaline uygun bir formatta, İnegöl'ün şef kuklası Şef Gastro'nun tarifleriyle yapıldı.

ASLI HÜNEL'DEN GASTRO SAHNE'DE LEZZET VE MÜZİK BULUŞMASI

Festivalin ikinci gününde Gastro Sahne'nin konuğu sevilen sanatçı Aslı Hünel oldu. Hünel, sahnede gerçekleştirdiği mini yemek yapım etkinliğiyle gastronomi festivalinin ruhuna renk katarken, seslendirdiği şarkılarla da izleyicilere keyifli anlar yaşattı. Yaklaşık bir saat süren program boyunca Gastro Sahne'yi dolduran vatandaşlar, Hünel'in hem mutfaktaki hem de sahnedeki performansına eşlik etti.

İNEGÖL GASTRONOMİSİ AKADEMİSYENLERLE KONUŞULDU

Günün dikkat çeken etkinliklerinden biri de İnegöl Gastronomisinin masaya yatırıldığı panel oldu. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Pınar Saadet Temizkan'ın moderatörlüğünde gerçekleştirilen panelde; Balıkesir Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Doğdubay, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanı Prof. Dr. Rahman Temizkan ve Bursa Uludağ Üniversitesi İnegöl İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yüksel Okşak konuşmacı olarak yer aldı. Panelde İnegöl'ün sahip olduğu gastronomik değerler, yöresel mutfak kültürü, gastronomi turizmi ve kentin mutfak zenginliğinin geleceğe taşınmasına ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu. İnegöl gastronomisinin akademik bir perspektifle ele alındığı panel, festivalin yalnızca bir lezzet buluşması olmadığını; kentin gastronomi potansiyelinin farklı yönleriyle ele alındığı önemli bir platform olduğunu ortaya koydu.

GECENİN FİNALİNDE RETROBÜS COŞKUSU

İnegöl Gastronomi Festivali'nin ikinci gün finali ise Retrobüs konseriyle yapıldı. Festival alanını dolduran İnegöllüler ve şehir dışından gelen misafirler, grubun sevilen şarkılarıyla gece boyunca doyasıya eğlendi. Retrobüs'ün sahne performansı festival alanında büyük bir coşku oluştururken, vatandaşlar şarkılara hep bir ağızdan eşlik etti. Yoğun katılımın yaşandığı konserde, 7'den 77'yer her yaştan vatandaş doyasıya eğlendi. Festivalin ikinci gününü adeta müzik şölenine dönüştürdü.