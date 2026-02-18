Manisa Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayının paylaşma ve dayanışma ruhunu kentin dört bir yanına yaymak için geniş bir program hazırladı.

MANİSA (İGFA) - 11 ayın sultanı Ramazan'ın bereketini tüm şehre yaymak için hazırlıklarını tamamlayan Manisa Büyükşehir Belediyesi, 29 gün boyunca her akşam Cumhuriyet Meydanı'nda, 16 gün boyunca ise eski garaj alanında iftar sofraları kuracak.

Ayrıca Büyükşehir'in bereket sofraları, 17 ilçenin tamamında belirlenen gün ve noktalarda Manisalıları bir araya getirecek. Toplamda 160 binin üzerinde vatandaşın aynı ekmeği bölüşmesini hedefleyen Büyükşehir, paylaşma ve dayanışma ruhunu kentin dört bir yanında yaşatacak.

RAMAZAN AKŞAMLARI GELENEKLE RENKLENECEK

Geleneksel Ramazan ruhu, sadece sofralarda değil Cumhuriyet Meydanı'ndaki etkinliklerle de yaşatılacak. Her akşam düzenlenecek programlarda; Hacivat ve Karagöz, Orta Oyunu, Ateşbaz, Sihirbazlık Gösterileri, Kanto Şov ve Aşuk ile Maşuk gibi geleneksel gösteriler sahne alacak. Ramazan dinletileriyle manevi atmosfer güçlendirilirken, her yaştan vatandaş için kültürel bir şölen sunulacak.

BAŞKAN BESİM DUTLULU, 'KİMSENİN KENDİNİ YALNIZ HİSSETMEDİĞİ BİR MANİSA İÇİN ÇALIŞIYORUZ'

Konuyla ilgili açıklama yapan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Ramazan ayının birleştirici gücüne vurgu yaparak şunları söyledi: 'Ramazan, sadece aç kalmak değil; bölüşmek, hatırlamak ve bir arada olmaktır. Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak bu yıl şehrimizin her köşesinde kuracağımız sofralarla sadece yemek değil, sevgi ve kardeşliği paylaşıyoruz. 17 ilçemizin tamamında hemşehrilerimizle omuz omuza iftar açacak olmanın heyecanını yaşıyoruz. Kimsenin kendini yalnız hissetmediği, dayanışmanın en üst seviyeye çıktığı bir Manisa için çalışıyoruz. Tüm hemşehrilerime hayırlı, huzurlu ve bereket dolu bir Ramazan diliyorum.'