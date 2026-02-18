Sakarya Büyükşehir Belediyesi, 9-17 Şubat tarihleri arasında Valilik ve İl Milli Eğitim iş birliğiyle Ofis Sanat Merkezi'nde (OSM) çocukların ilgi odağı olan büyük bir organizasyona imza attı.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin Valilik ve Milli Eğitim iş birliğiyle Türkiye'de ilk olan bir konseptle düzenlediği Sakarya Çocuk Edebiyatı Fuarı, 100 bini aşkın misafiri ağırlayarak şehir tarihindeki en büyük çocuk organizasyonlarından biri olarak tarihe geçti.

'Maarif' eğitim modeli ve konseptiyle Türkiye'de bir ilk olan Sakarya Çocuk Edebiyatı Fuarı, 9 günlük süreçte Sakarya'da küçükten büyüğe, 7'den 70'e tüm vatandaşların ilgi odağı oldu.

HER GÜN 10 BİNDEN FAZLA ZİYARETÇİ

Her gün neredeyse 10 binden fazla ziyaretçinin misafir olduğu, çocukların ve ailelerinin akın ettiği fuar, 20 binden fazla kaynakla dikkat çekici bir hazinesinin kapılarını araladı.

Fuara başından sonuna, farklı günlerde Türkiye'nin yakından tanıdığı 38 ünlü yazar çocuklarla buluştu ve 13 farklı yayınevi açtığı stantlarda minik misafirlerine unutamayacakları keyifli bir edebiyat deneyimi sundu.

TARİHE GEÇTİ

Organizasyona Sakarya'nın dört bir yanından binlerce öğrenci, OSM'ye akın etti.

Fuar, katılımcı, kaynak ve 'Maarif model' ile misafirlerini ağırlayan organizasyon, 8 günde 100 binden fazla ziyaretçiyi ağırlayarak tarihine 'en büyük çocuk buluşmalarından biri' olarak geçti.

'100 BİN KEZ TEŞEKKÜRLER:'

Fuara katılım gösteren tüm vatandaşlara teşekkür eden Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Alpay Şirin, 'Sakarya Çocuk Edebiyatı Fuarı'mız 100 bini aşkın misafir ağırlayarak büyük bir ses getirmiştir. Bilgiye, sanata, edebiyata karşı gösterilen bu ilgi, geleceğe olan inancımızın da yeşermesine vesile olmuştur. Biz biliyoruz ki bilimin ışığında büyüyen, sanatla yoğurulan bir gençlik ülkemizin yükselişi için en büyük yapı taşları olacaktır. Bir başka buluşmada görüşmek üzere. 100 bin kez teşekkürler' ifadelerini kullandı.