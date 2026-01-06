MASKİ Genel Müdürlüğü, Yunusemre ilçesi Yuntdağı bölgesinde uzun süredir beklenen kanalizasyon altyapı çalışmalarını tamamladı. Davutlar Mahallesi'nin ardından Bağyolu Mahallesi de modern altyapıya kavuştu.

MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Manisa genelinde altyapıyı güçlendirmeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Yunusemre ilçesine bağlı Yuntdağı bölgesinde başlatılan kapsamlı altyapı hamlesi kapsamında, Davutlar Mahallesi'nden sonra Bağyolu Mahallesi'nde de kanalizasyon hattı imalatları tamamlandı.

Gelişen nüfusu ve yeni yerleşim alanlarıyla dikkat çeken Bağyolu Mahallesi'nde, tamamlanan çalışmalarla birlikte yıllardır süregelen kanalizasyon ihtiyacı büyük ölçüde giderildi. Yeni altyapı sayesinde hem çevre sağlığı korunacak hem de mahalle sakinlerinin yaşam kalitesi artırılacak.

MASKİ Kanalizasyon Dairesi Saha Sorumlusu Hakan Pekkarakaş, çalışmaların Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu'nun talimatları doğrultusunda yürütüldüğünü belirterek, 'Davutlar Mahallesi'nden sonra Bağyolu'nda da vatandaşlarımızın taleplerini karşılamış olduk. Bölgedeki tüm mahalleleri güçlü ve sağlıklı bir altyapıya kavuşturmak için çalışmalarımız devam edecek' dedi.

Bağyolu Mahallesi Muhtarı Ümit Çimensel ise, yıllardır beklenen bir hizmetin hayata geçirildiğini belirterek, mahallede kanalizasyon hattı bulunmayan alanlara yeni hatlar döşendiğini söyledi. Çimensel, 'Mahallemiz hızla gelişiyor ve yeni konutlar yapılıyor. Bu altyapı çalışması büyük bir ihtiyaçtı. Emeği geçen herkese mahallem adına teşekkür ediyorum' ifadelerini kullandı.

Mahalle sakinlerinden Ahmet Dizge de eski kanalizasyon hatlarının yetersiz kaldığını belirterek, 'Bazı evler fosseptik kullanmak zorundaydı. Yeni hatlarla birlikte kanalizasyona bağlanmayan ev kalmadı. Daha sağlıklı bir yaşam için önemli bir adım atıldı' dedi.

Çalışmalardan memnuniyetini dile getiren Habibe Kaya ise, özellikle yaz aylarında yaşanan kirlilik ve sinek sorunlarının sona ereceğini belirterek, 'Temiz sokaklar ve sağlıklı bir mahalle istiyorduk. Bu hizmetten çok memnunuz' diye konuştu. MASKİ'nin Yuntdağı bölgesinde sürdürdüğü altyapı yatırımlarının, diğer mahallelerde de devam edeceği bildirildi.