DİYARBAKIR (İGFA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kar ve buzlanma nedeniyle bazı kritik kavşak ve güzergâhlarda artan trafik yoğunluğunu gidermek amacıyla ana arterlerin kenarlarında biriken karları temizliyor.

Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri; Adliye Kavşağı, İstasyon Caddesi Ayhan Durağı, Dicle Üniversitesi Hastanesi ve Acil Servis çevresi, Kolordu Kavşağı, Medya Kavşağı-Kayapınar Caddesi, Diclekent-Ahmet Arif Bulvarı, Kantar-Polatlar güzergâhı, Hayati Avşar Kavşağı ile Belediye-Dağkapı gidiş istikametinde trafik yoğunluğu yaşanması üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, trafik akışının normale dönmesi amacıyla kavşak kollarında kar küreme ve temizlik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ayrıca yan yolların ve tali bağlantıların ulaşıma uygun hale getirilmesi için yol kenarlarında biriken kar kütleleri temizlenerek yol kesitleri genişletiliyor.

OĞLAKLI TOKİ KONUTLARINDA KARLA MÜCADELE SÜRÜYOR

Öte yandan ekipler, Oğlaklı TOKİ Konutları'nda da kar küreme çalışmaları yürütüyor. Yerleşim alanlarında ulaşımın aksamaması ve yaya güvenliğinin sağlanması amacıyla kaldırımlar buzlardan arındırılırken, olası buzlanmalara karşı tuzlama çalışmaları da gerçekleştiriliyor.