Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın aracılığıyla 12 Ekim'de Ankara'da geçirdiği trafik kazasında yaralanan ve hastanede tedavisi devam eden AK Parti Ankara Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Ayşenur Gök ile telefonda görüştü.ANKARA (İGFA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, AK Partili Ayşenur Gök'ün tedavisinin devam ettiği Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbni Sina Hastanesi'ni yeniden ziyaret ederek, sağlık durumu hakkında bilgi aldı.



Ziyarette Bakan Göktaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayarak, Gök ile görüştürdü.

Bakan Göktaş, "Hastanede AK Parti Ankara Gençlik kollarından kızımız Ayşenur'un yanındayım. Size selam vermek onun moralini yükseltecektir. Şu anda morali gayet yerinde." diyerek, telefonu Gök'e uzattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gök'e nasıl olduğunu sorarak, "Ben de İstanbul'dayım, İnşallah Ankara'ya döndüğümde senin ziyaretine geleceğim." dedi.

Gök'ün sağlık durumu ile yakından ilgilenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gök'ün ailesine de selamlarını iletti.

Gök de görüşmeden duyduğu mutluluğu ve heyecanı dile getirerek, durumu hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bilgi verdi. Fizik tedavi sürecinin devam ettiğini aktaran Gök, "Kendimi iyi hissediyorum. Çalışacağım, iyi olacağım Sayın Cumhurbaşkanım inşallah." dedi.

Bu arada Bakan Göktaş, ziyarete ilişkin yaptığı paylaşımda, "Geçirdiği kaza sonrası tedavisi devam eden Ankara İl Gençlik Kolları Başkan Yardımcımız Ayşenur Gök kızımızı hastanede ziyaret ettim. Bu davanın her bir ferdiyle kendi evladı gibi ilgilenen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Ayşenur ile telefonda görüşerek hem moral verdi hem de sağlık durumu hakkında bilgi aldı. Güzel kızımızın taburcu olmasını sabırsızlıkla bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

https://youtu.be/ECAApt7gxCk