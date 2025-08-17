Manisa Büyükşehir Belediyesi, Soma’nın Kurtuluş Mahallesi’nde Nazım Yavuz ve Ahmet Taner Kışlalı caddelerinde 2 bin ton asfalt serimiyle sıcak asfalt çalışmalarını tamamladı. Vatandaşlar daha güvenli ve konforlu yollara kavuşurken, işbirliği ve hızlı müdahale vurgusu yapıldı.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, Soma ilçesi Kurtuluş Mahallesi’nde yürüttüğü asfalt çalışmalarını başarıyla bitirdi.

Nazım Yavuz ve Ahmet Taner Kışlalı caddelerinde yaklaşık 700 metrelik alanda 2 bin ton sıcak asfalt serimi gerçekleştirildi.

Çalışmaları, Soma Belediye Başkanı Sercan Okur, Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Şube Müdürü Mehmet Oral ve Kurtuluş Mahallesi Muhtarı Leyla Yalçın yerinde inceledi.

“VATANDAŞLARIN MUTLULUĞU ÖNCELİĞİMİZ”

Soma Belediye Başkanı Sercan Okur, “Yol sorunu Soma için önemliydi. Manisa Büyükşehir Belediyesi ile işbirliği içinde Nazım Yavuz ve Ahmet Taner Kışlalı caddelerindeki asfalt çalışmalarını tamamladık. Vatandaşlarımızın mutluluğu için çalışıyoruz, sabırları için teşekkür ediyorum” dedi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Soma’da uzun süredir bekleyen yol sorunlarını çözdükleri belirterek, 17 ilçede asfalt çalışmalarımıza ara vermeden devam edeceklerini söyledi.

Kurtuluş Mahallesi Muhtarı Leyla Yalçın ise, caddelerin yenilenmesi gerektiğini belirterek, “Özellikle Ahmet Taner Kışlalı Caddesi’nde yoğun şikayetler alıyorduk. Manisa Büyükşehir ve Soma Belediyesi’ne teşekkür ediyorum” dedi.