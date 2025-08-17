Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında yüzde 10’luk başarı dilimine giren MABEM öğrencileri ve aileleriyle kahvaltıda bir araya geldi.MANİSA (İGFA) - 2024-2025 eğitim öğretim yılında LGS’ye giren 1.556 öğrenciden 21’i %0,1’lik, 105’i %1–5’lik dilime girdi. 106 öğrenci Fen Liselerine, 35 öğrenci Sosyal Bilimler Lisesine, 110 öğrenci Anadolu Liselerine yerleşti. Turgutlu MABEM’den Eymen Eryılmaz ise 500 tam puanla Türkiye birincisi oldu.

“GERÇEKTEN HAK EDEN ÇOCUK, HAK ETTİĞİ YERE GELİYOR”

Kahvaltı programında konuşan Başkan Dutlulu, “Bu başarıda MABEM’in katkısı büyük. Hocalarımızın emeği, öğrencilerimizin azmi ve ailelerin desteğiyle bu sonuçlar elde edildi. Hepinizi yürekten kutluyorum” dedi.

MABEM’in önceki dönemlerde Cengiz Ergün tarafından başlatıldığını hatırlatan Dutlulu, Ferdi Başkan’ın katkılarına da özel teşekkür etti. “Bu bir bayrak yarışı. Biz de gençlerimiz için elimizden geleni yapacağız” diyerek MABEM öğretmenleri için yeni çalışmaların yolda olduğunu belirtti.

“BU ÜLKEYİ YARIN SİZLER YÖNETECEKSİNİZ”

Gençlere seslenen Başkan Dutlulu, “Atatürk’ün gösterdiği yolda ilerleyeceğiz. Anadolu’nun herhangi bir yerindeki zeki bir çocuk Cumhurbaşkanı olabilir. Bu ülkenin geleceği sizlersiniz” ifadelerini kullandı.

Program, hediyelerin takdimi ve toplu hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.