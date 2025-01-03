Manisa Büyükşehir Belediyesi, Regaip Kandili nedeniyle 15 Temmuz Demokrasi Meydanı ve Hatuniye Camii başta olmak üzere çeşitli noktalarda vatandaşlara irmik helvası ikram ederek kandil geleneğini yaşattı.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, üç ayların başlangıcını müjdeleyen Regaip Kandili dolayısıyla kentin farklı noktalarında vatandaşlara irmik helvası ikramında bulundu. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekiplerin ikramı gün boyunca devam etti. Gündüz saatlerinde 15 Temmuz Demokrasi Meydanı ve Cumhuriyet Meydanı’nda, yatsı namazı çıkışında ise vatandaşların kandil ibadetini gerçekleştirdikleri Şehzadeler ilçesinde Hatuniye ve Kısık Camii’nde, Yunusemre ilçesinde ise Saruhan Bey ve Muradiye Çarşı Camii’nde irmik helvası dağıtıldı. Vatandaşlar, hazırlanan ikramlar için Manisa Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkürlerini iletti. Vatandaşların birlik ve beraberlik duygusunu pekiştiren helva ikramı, bu anlamlı geceye ayrı bir güzellik kattı.

Kaynak: igf