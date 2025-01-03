Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, yeni yılın ilk mesai gününde Kazımpaşa Mahallesi’nde muhtarlarla bir araya gelerek sıcak ve samimi bir atmosferde 2025 yılının ilk toplantısını gerçekleştirdi.BALIKESİR (İGFA) - Başkan Mesut Ergin, “Macaron’un samimi mahalle atmosferinin güzelliğini sokaklarında, sohbetini kahvehanelerinde hissediyoruz. Muhtarlarımızla birlikte Ayvalık’ın en eski kahvelerinden biri olan Camlı Kahve’de yeni yılın ilk mesai gününde buluştuk. Sıcak ve güler yüzlü sohbetin yanında, çaylarımız ve simitlerimizle mahallelerimizi, yaptıklarımızı, yapacaklarımızı konuştuk” dedi.

Ayvalık’ın en eski kahvelerinden biri olan Camlı Kahve’de bir araya gelen muhtarlar ve birim amirleriyle yapılan buluşmada mahallelerin ihtiyaçları, projeler ve yeni yıl hedefleri konuşuldu. Başkan Ergin, “Macaron’un samimi mahalle atmosferinin güzelliğini sokaklarında, sohbetini kahvehanelerinde hissediyoruz. Muhtarlarımızla birlikte Ayvalık’ın en eski kahvelerinden biri olan Camlı Kahve’de yeni yılın ilk mesai gününde buluştuk. Sıcak ve güler yüzlü sohbetin yanında, çaylarımız ve simitlerimizle mahallelerimizi, yaptıklarımızı, yapacaklarımızı konuştuk. Ayvalık’ımızı daha da güzelleştirmek için el ele çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Ayvalık’ın tarihi dokusunu yansıtan Camlı Kahve, toplantıya ev sahipliği yaparken hem muhtarlar hem de mahalle sakinleri sıcak sohbet ortamında bir araya geldi. Yeni yıl projelerinin değerlendirildiği bu buluşmada, mahallelerin öncelikli ihtiyaçları da ele alındı.

Ayvalık’ın tarihi ve samimi mahallesi Macaron’da başlayan bu sıcak buluşma, yeni yılın ilk günlerinde şehrin birlik ve beraberlik ruhunu bir kez daha ortaya koydu. Başkan Mesut Ergin ve ekibi, mahallelerin ihtiyaçlarına çözüm bulma kararlılığıyla Ayvalık’ı daha güzel bir yer haline getirmek için çalışmalara hız kesmeden devam ediyor.