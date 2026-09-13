Manisa Büyükşehir Belediyesi, Kırkağaç'ın kurtuluşunun 104'üncü yıl dönümü ve 12 Eylül Kavun Festivali dolayısıyla Hüsnü Şenlendirici'yi Kırkağaçlılarla buluşturdu. Şenlendirici'nin klarnetiyle seslendirdiği ezgilerle müzik dolu bir gece yaşayan vatandaşlar, kurtuluş coşkusunu hep birlikte paylaştı.

MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Kırkağaç Belediyesi iş birliğiyle Kırkağaç'ta sahne alan Hüsnü Şenlendirici, vatandaşlara unutulmaz bir gece yaşattı. Kırkağaç'ın kurtuluşunun 104'üncü yıl dönümü ve 12 Eylül Kavun Festivali dolayısıyla Şair Eşref Stadyumu'nda gerçekleştirilen konsere, Kırkağaç Belediye Başkanı Üstün Dönmez ve Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Burak Deste katıldı.

Hüsnü Şenlendirici'nin sahne aldığı gecede vatandaşlara seslenen Kırkağaç Belediye Başkanı Üstün Dönmez, 'Kurtuluşumuzun 104'üncü yıldönümü. Aynı zamanda Kırkağaç'ımızın dünyaca tescilli, Avrupa tescilli 48'inci Kavun Festivalimize hepiniz hoş geldiniz. Bu festivalin, bu konserlerin yapılmasında büyük desteği olan öncelikle Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Besim Dutlulu'ya çok teşekkür ediyorum. Sayın Genel Sekreterimiz Burak Deste'ye de hoş geldiniz diyorum' diye konuştu.

Konserde vatandaşlara seslenen Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Burak Deste, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu'nun selam ve sevgilerini iletti. Kırkağaç'ın kurtuluşunun 104'üncü yıl dönümünü kutlayan Deste, 'Bize bugünleri veren, bu imkanı sunan, bizim rahatça burada Hüsnü Şenlendirici'yi dinlememize imkan veren, özgürlüğümüzün teminatı, Ulu Önder Atatürk ve silah arkadaşlarının önünde de saygıyla eğiliyorum. İnşallah binlerce yıl böyle özgürce eğlenmeye devam ederiz' diye konuştu.

Konuşmaların ardından Hüsnü Şenlendirici'ye çiçek ve hediye takdim edildi. Ünlü sanatçıya ayrıca Kırkağaç'ın simgesi olan kavun da sunuldu.