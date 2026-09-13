Bursa'da Osmangazi Belediyespor Kulübü'nün katkılarıyla düzenlenen Bursa Kahve Festivali, kahve ve müzik tutkunlarını aynı çatı altında buluşturdu. Festival alanında gün boyunca kahve tadımları, workshoplar ve çeşitli etkinlikler düzenlenirken, konserler katılımcılara müzik dolu bir akşam yaşattı.

BURSA (İGFA) - Sukaypark'ın doğal atmosferinde Osmangazi Belediyespor Kulübü'nün katkıları ve Opus fs işbirliğiyle düzenlenen Bursa Kahve Festivali'ne, Türkiye'nin farklı noktalarından gelen katılımcıların ilgisi yoğun oldu. Festival alanında yerini alan stantlarda dünyanın çeşitli noktalarından gelen kahve çeşitleri, ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Kahve tutkunları, farklı çekirdekleri ve aromaları karşılaştırma, damak zevklerine uygun yeni tatlar keşfetme imkanı buldu. Kahvenin çekirdekten fincana uzanan yolculuğunun anlatıldığı workshoplar ile birlikte dans, yoga, DJ performansları da festivalin heyecanını yakından hissettirdi.

Festivalin akşam saatlerine doğru müziğin ritmi giderek yükselerek, ziyaretçilere keyif dolu anlar sundu. Türkiye'nin sevilen isimlerinin ağırlandığı sahnede konser veren sanatçılar, seslendirdikleri şarkılarla festival ruhunu doyasıya yaşattı. Sevilen şarkılara hep birlikte eşlik eden vatandaşlar, zaman zaman alkış ve danslarla konserlere eşlik ederek festivalin coşkusunu artırdı. Türk rock dünyasının popüler gruplarından Manga ve Yüksek Sadakat, sergiledikleri performanslarla dinleyicilerden yoğun ilgi aldı.

ZİYARETÇİLER MEMNUNİYETLERİNİ DİLE GETİRDİ

Festivalin kendileri için oldukça keyifli geçtiğini belirten ziyaretçiler de, kahve, müzik ve eğlencenin bir arada olduğu etkinlik sayesinde güzel bir gün geçirdiklerini ifade etti. Osmangazi'de vatandaşların sosyalleşmesine ve kaliteli zaman geçirmesine imkan sağlayan bu tür etkinliklerin düzenlenmesinden duydukları memnuniyeti dile getiren ziyaretçiler, düzenlenen festival için Osmangazi Belediyesi'ne ve Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'a teşekkürlerini iletti.